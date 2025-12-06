CEO doanh nghiệp nhôm tỷ USD: EU 'tự bắn vào chân mình' bằng thuế carbon

CEO Constellium cho rằng ngành nhôm đang chết dần chết mòn bởi phát súng “tự bắn vào chân mình” của EU bằng thuế carbon.

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) là chính sách áp thuế phát thải hoặc yêu cầu chứng nhận carbon cho hàng hóa nhập khẩu vào châu ÂU (EU). Cơ chế này có hiệu lực với một số mặt hàng vào tháng tới, gồm nhôm.

Nói với Reuters ngày 5/12, Jean-Marc Germain, Giám đốc điều hành của Constellium, bày tỏ lo ngại ngành công nghiệp này của EU sẽ "chết dần chết mòn" nếu chính sách trên không được bãi bỏ.

Một công nhân đo đường kính cuộn nhôm tại nhà máy của Constellium ở Biesheim, Pháp, ngày 9/4/2018. Ảnh: Reuters

"Vấn đề cốt lõi là sức cạnh tranh của châu Âu. Chúng ta đang cố ‘tự bắn vào chân mình’", ông nói.

Constellium có trụ sở tại Paris (Pháp), là một trong những doanh nghiệp cung cấp nhôm lớn nhất thế giới cho ngành hàng không, sản xuất ôtô và bao bì. Chín tháng đầu năm, họ bán hơn 1 triệu tấn nhôm, đạt doanh thu 6,2 tỷ USD.

Dù doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, CEO công ty lo ngại cơ chế thuế sớm áp dụng sẽ đẩy chi phí ngành này tăng cao, đồng thời mang lại lợi ích cho nhiều nhà cung cấp ngoại khối gây ô nhiễm bởi lỗ hổng chính sách.

Doanh nghiệp này chủ yếu mua nhôm châu Âu, vốn không phải chịu thuế CBAM. Tuy nhiên, lo ngại về mức thuế carbon sắp áp dụng cùng với lo ngại về nguồn cung đã đẩy phụ phí nhôm tại châu Âu lên mức cao nhất trong 10 tháng.

Các nhà nhập khẩu nhôm EU đang chịu mức phụ phí lên tới 340 USD mỗi tấn, cao gần gấp đôi so với mức hồi tháng 7. Phụ phí là mức phí mà người mua trên thị trường vật chất phải trả thêm bên cạnh mức giá giao dịch trên Sàn kim loại London (LME), nhằm trang trải các khoản thuế, phí vận chuyển và chi phí xử lý khác.

Germain cảnh báo rằng lạm phát chi phí sẽ gây ra "cái chết từ ngàn vết cắt" cho chính các bạn hàng công nghiệp của họ tại châu Âu.

Bên cạnh lo ngại về CBAM, nguồn cung nhôm cũng đang dần thu hẹp. Hơn một tháng trước, nhà máy luyện kim Grundartangi công suất 320.000 tấn mỗi năm ở Iceland phải giảm sản lượng xuống còn hai phần ba, do hỏng thiết bị. Iceland là nhà cung cấp nhôm lớn thứ hai cho EU. Tám tháng đầu năm nay, họ cung ứng hơn 241.000 tấn. Nhà cung cấp lớn nhất Mozambique, với 337.670 tấn.

Thêm vào đó, CEO Constellium lo ngại cơ chế CBAM tạo kẽ hở luật pháp cho các đối thủ tại vùng sản xuất có chính sách khí hậu lỏng lẻo, thay vì bảo vệ doanh nghiệp nội khối. Ví dụ, nhôm vật liệu bị đánh thuế, còn phế liệu thì không. Nhà cung cấp ngoại khối hoàn toàn có thể "lách" bằng cách bán phế liệu.

Eivind Kallevik, Giám đốc điều hành Hydro, cũng bày tỏ lo ngại tương tự. Ông khuyến nghị cơ quan chức năng "bịt" lỗ hổng trên, tạo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp nội và ngoại khối.

Bên cạnh đó, việc chỉ siết một khu vực thị trường có thể đẩy hàng hóa ô nhiễm sang khu vực khác. Ví dụ, họ có thể bán nhôm carbon thấp đến châu Âu, còn loại phát thảo cao sang thị trường còn lại. "Việc này không mang lại lợi ích gì cho hành tinh", ông nói. Ông khuyến nghị việc cần làm đầu tiên cho ngành sản xuất là xóa bỏ CBAM.

Bảo Bảo (theo Reuters)