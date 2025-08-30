CEO DeepSeek, Huawei lọt top 100 người ảnh hưởng nhất giới AI

Lãnh đạo một số công ty công nghệ Trung Quốc lần đầu vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới về AI do tạp chí Time bình chọn.

Tạp chí Time công bố danh sách TIME100 AI thường niên lần thứ ba hôm 28/8, vinh danh các CEO, nhà sáng lập và nhiều nhân vật nổi bật khác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Một số lãnh đạo công nghệ như Elon Musk (xAI), Mark Zuckerberg (Meta), Sam Altman (OpenAI) hay Jensen Huang (Nvidia) từng xuất hiện trong danh sách các năm trước và năm nay tiếp tục góp mặt.

Liang Wenfeng, CEO DeepSeek. Ảnh: Facebook

Đáng chú ý, một số lãnh đạo từ các công ty Trung Quốc lần đầu có tên trong TIME100 AI, ví dụ Liang Wenfeng, CEO DeepSeek. Ngày 20/1, startup này phát hành R1, mô hình mã nguồn mở đầu tiên thách thức các mô hình mới nhất của đối thủ OpenAI. Vào ngày ra mắt, Liang là một trong 9 người được mời phát biểu tại hội thảo kín do Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chủ trì, trùng với lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những sự kiện này khiến thế giới xôn xao: Trung Quốc đang theo kịp những sản phẩm tốt nhất của Mỹ chỉ với một phần nhỏ chi phí và sức mạnh tính toán.

DeepSeek thông báo chi phí đào tạo R1 chỉ 6 triệu USD, làm dấy lên nghi ngờ về những siêu dự án như Stargate của Mỹ với chi phí 500 tỷ USD. Các nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo cổ phiếu Nvidia và cổ phiếu công nghệ Mỹ, gây ra cú sụt giảm thị trường ngắn ngủi nhưng trị giá tới 1.000 tỷ USD. Vài tháng trước khi DeepSeek vươn ra toàn cầu, công ty của Liang cũng châm ngòi cho một cuộc chiến giá cả trong nước khi phát hành mô hình ngôn ngữ siêu rẻ, buộc các ông lớn công nghệ Trung Quốc như Baidu và Alibaba phải giảm giá hơn 95%.

Ngoài Liang Wenfeng, một cái tên đáng chú ý khác đến từ Trung Quốc là Ren Zhengfei (Nhậm Chính Phi), CEO Huawei. Được Time đánh giá là "không ngại đổi mới", ông thành lập Huawei năm 1987 với hoạt động phân phối thiết bị chuyển mạch điện thoại nhỏ, nhưng sau đó tiến tới phát triển thiết bị viễn thông, smartphone, laptop, điện toán đám mây, thậm chí cả xe điện.

Ngày nay, Ren dẫn dắt một trong những đế chế AI hùng mạnh nhất hành tinh. Chip AI Ascend 910C mới của Huawei hiện được cho là đạt 60% hiệu suất trong các tác vụ suy luận khi so sánh với chip AI H100 mới nhất của Nvidia, khẳng định vai trò then chốt của công ty trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm cạnh tranh với Mỹ. Dù chịu các lệnh cấm nghiêm ngặt từ Mỹ, công ty vẫn báo cáo doanh thu hơn 118 tỷ USD năm 2024, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh robot phát triển mạnh mẽ, CEO Unitree Robotics, Wang Xingxing, cũng góp mặt trong TIME100 AI năm nay. Unitree tuyên bố nắm giữ 2/3 thị phần robot chó và sở hữu robot hình người bán chạy nhất toàn cầu. Với giá phải chăng và độ bền tốt, robot của công ty phổ biến trên thị trường quốc tế, với 50% doanh số công ty đến từ nước ngoài. "Sản phẩm càng ít linh kiện và cấu trúc càng đơn giản thì càng dễ sản xuất, đồng thời chắc chắn và bền bỉ hơn", Wang giải thích.

Dù Unitree tập trung vào phần cứng, Wang tin rằng sự tiến bộ trong AI sẽ cho phép robot thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn mà không cần lập trình trước, ví dụ, dọn dẹp một căn phòng xa lạ. "Để thực sự ứng dụng AI và giải quyết những vấn đề thực tế cho nhân loại, chúng ta cần robot", ông nói. "Đó là lý do tôi tin rằng AI và robot không thể tách rời".

Time lần đầu công bố TIME100 AI năm 2023, sau khi OpenAI phát hành ChatGPT khiến thế giới nhận ra tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong việc cạnh tranh, thậm chí vượt qua con người. Tạp chí này cho biết, mục tiêu của danh sách là "cho thấy hướng đi của AI không phải do máy móc, mà do con người quyết định".

Thu Thảo (Theo Time)