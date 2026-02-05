CEO AWS: Trung tâm dữ liệu ngoài không gian 'xa rời thực tế'

Matt Garman, CEO Amazon Web Services (AWS), cho rằng ý tưởng xây trung tâm dữ liệu ngoài không gian khó khả thi, liên quan đến chi phí vận chuyển máy chủ, phụ kiện.

"Tôi không biết liệu có ai thấy dàn máy chủ nào gần đây hay không. Chúng thực tế rất nặng", Matt Garman nói tại Cisco AI Summit 2026 đang diễn ra tại San Francisco.

CEO AWS sau đó đề cập con số một triệu vệ tinh mà tỷ phú Elon Musk dự định sử dụng cho mục tiêu đưa trung tâm dữ liệu vào không gian. "Việc vận chuyển cần lượng vệ tinh khổng lồ. Hiện chưa có đủ tên lửa để phóng một triệu vệ tinh, vì thế chúng ta còn rất xa mục tiêu đó".

Theo ông, đưa máy chủ, vệ tinh và các thiết bị khác lên quỹ đạo cần chi phí lớn. "Nếu xem xét về vận tải vũ trụ hiện nay, bạn sẽ nhận thấy đó là một khoản đầu tư khủng, không hiệu quả về mặt kinh tế", ông tiếp tục.

Minh họa một vệ tinh bên ngoài Trái Đất. Ảnh: SpaceNews

Phát biểu của Garman được đưa ra sau khi Musk sáp nhập xAI vào SpaceX với mục tiêu xây dựng các trung tâm dữ liệu đặt trong không gian. Trước đó, theo hồ sơ SpaceX nộp lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), công ty này đang xin phép phóng chùm vệ tinh quy mô lớn nhằm triển khai trung tâm dữ liệu trực tiếp trên quỹ đạo Trái Đất.

Fortune đánh giá phát biểu của Matt Garman là "gáo nước lạnh" vào các ý tưởng về trung tâm dữ liệu không gian. Ngoài Musk, công ty Blue Origin của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos cũng đang nghiên cứu ý tưởng này. Tháng 11/2025, Google công bố dự án Suncatcher đặt trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo, dự kiến tiến hành một số chuyến bay thử nghiệm từ năm sau.

Theo Reuters, sự bùng nổ của AI đòi hỏi lượng sức mạnh tính toán lớn cùng hệ thống làm mát và năng lượng, khiến trung tâm dữ liệu trên Trái Đất quá tải, cũng như bị phản đối tại các địa phương do tiêu thụ nhiều nước, điện và tác động môi trường. Trong khi đó, trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo có thể trở thành giải pháp thay thế nhờ tỏa nhiệt trực tiếp ra môi trường chân không và chủ yếu dựa vào năng lượng Mặt Trời.

CEO Amazon Web Services Matt Garman. Ảnh: AWS

AWS ra đời năm 2006, là nền tảng điện toán đám mây do Amazon phát triển, cung cấp hạ tầng trực tuyến cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, cho phép lưu trữ, xử lý và phân phối dữ liệu qua Internet. Dịch vụ chính của AWS gồm máy chủ ảo, lưu trữ đám mây, cơ sở dữ liệu, điện toán không máy chủ Lambda và hệ thống mạng phân phối nội dung CloudFront, được hàng nghìn công ty trên toàn cầu sử dụng. Hiện AWS duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây với mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu.

Bảo Lâm (theo Reuters, Fortune)