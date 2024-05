CEO 9X giành học bổng tiến sĩ luật 80.000 USD tại Mỹ

Trui rèn qua các cuộc thi quốc tế, nâng cao IELTS, thực hiện nhiều nghiên cứu chuyên sâu giúp Nguyễn Hoàng Huy nhận học bổng 80.000 USD ngành Tiến sĩ Luật tại Đại học Dayton (Mỹ).

Nguyễn Hoàng Huy, 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Anh là CEO và nhà sáng lập hệ thống trung tâm anh ngữ The Forum. Tháng 8/2023, Huy đậu chương trình đào tạo nghiên cứu sinh Tiến sĩ Kinh tế từ Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University - NTU Singapore).

Chỉ vài tháng sau, anh tiếp tục gửi hồ sơ đến ba trường Đại học Luật Dayton ở Mỹ (University of Dayton School of Law - UDayton), Đại học Mitchell Hamline và Đại học Luật New Hampshire để ứng tuyển khóa nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Với 156 điểm LSAT (kỳ thi tuyển sinh vào trường luật, tối đa 120-180), IELTS 8.5, Hoàng Huy trúng tuyển tiến sĩ luật cả ba trường với tổng học bổng 217.000 USD. Anh quyết định chọn Đại học Dayton Law School với học bổng trị giá 80.000 USD.

Nguyễn Hoàng Huy theo học tiến sĩ song ngành Kinh tế - Luật, đồng thời là CEO trung tâm Anh ngữ The Forum. Ảnh: NVCC

Từ "thợ săn" giải thưởng đến CEO trung tâm Anh ngữ

Tự nhận cấp một và hai học không giỏi nhưng từ khi vào lớp 10, Hoàng Huy được nhiều bạn bè gọi với danh hiệu mới: "thợ săn" giải thưởng.

Đậu lớp chuyên Lý của THPT Chuyên Lê Quý Đôn, năm lớp 11, 9X tham gia kỳ thi vượt cấp Học sinh giỏi Quốc gia, đạt giải khuyến khích. Một năm sau đó, Huy tiếp tục giành giải nhì Học sinh giỏi Quốc gia Vật Lý toàn quốc, chính thức có tên trong danh sách đội tuyển Olympic Vật lý Quốc tế 2011.

Tuy vậy chặng đường học tập không rải toàn hoa hồng. Năm 2012, Huy vụt mất cơ hội vào Đại học Y dược TP HCM. Chàng trai 9X quyết định chuyển hướng sang chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng tại Đại học Bách Khoa TP HCM.

Ước mơ "chữa bệnh cứu người" vẫn là khao khát lớn nhất với anh. Vì vậy, năm 2014, Huy tiếp tục thi lại đại học trong lúc vẫn đang học tại Bách Khoa, và trúng tuyển ngành Y học cộng đồng tại ĐH Y Dược TP HCM. Tuy nhiên trước áp lực việc học song ngành, Huy chỉ có thể tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư Bách Khoa.

Chàng trai gốc Vũng Tàu cho rằng học tập là chuyện cả đời, không có đích đến nào đủ thỏa mãn bản thân. Nghĩ là làm, Hoàng Huy đăng ký chương trình MBA tại Đại học Applied Science and Arts Northwestern (Thụy Sĩ), hoàn thành vào năm 2018.

Cùng với việc theo đuổi tấm bằng MBA, Huy quyết định khởi nghiệp, thành lập trung tâm Anh ngữ The Forum. Khi được hỏi có quá "tham lam" không, 9X nói mọi thứ đến một cách tự nhiên. Chỉ cần có ước mơ và quyết tâm đeo đuổi, mỗi ngày tự khắc có 200% năng lượng để tạo ra những sản phẩm giáo dục có giá trị từ chính kiến thức của mình. Đến năm 2022, tức 4 năm sau khởi nghiệp với trung tâm đầu tiên ở Vũng Tàu, CEO mở rộng hệ thống lên 11 cơ sở toàn quốc.

Bước ngoặt khởi nghiệp cùng The Forum vào năm 2018 tại Vũng Tàu giúp Hoàng Huy có thêm nguồn lực tài chính, tự tin theo đuổi mục tiêu học tiến sĩ ở nước ngoài. Ảnh: NVCC

Bí quyết đậu nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Mỹ và Singapore

Huy cho biết, mọi quả ngọt đều cần có quá trình gieo hạt, chăm cây. Để giành được học bổng, 9X sớm vạch kế hoạch chi tiết cho hành trình nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, tìm kiếm những ngôi trường tiềm năng, hiểu rõ tiêu chí để có hồ sơ "đẹp" nhất.

Nhờ chuẩn bị kỹ càng, Huy nhanh chóng nhận được thư mời nhập học Tiến sĩ Kinh tế từ Đại học Kỹ thuật Nanyang (Singapore) vào tháng 8/2023. Ngôi trường nhiều năm nằm trong top 20 trường đại học tốt nhất thế giới, do đó quá trình chuẩn bị hồ sơ cũng rất phức tạp. Huy cần chứng minh về khả năng nghiên cứu, điểm GRE và IELTS. Quá trình chuẩn bị này cũng là bước đệm để đảm bảo đề tài được tiếp tục phát triển và được hướng dẫn bởi các giáo sư tại đây.

Song song, 9X nộp thêm hồ sơ nghiên cứu sinh Tiến sĩ Luật tại Đại học Dayton Law School, Đại học Mitchell Hamline, và Đại Học New Hampshire Mỹ. Anh cho rằng các kiến thức về luật có thể giúp phát triển doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế, bảo vệ thương mại và đem đến cơ hội bình đẳng cho mọi sản phẩm của nước mình, từ sản phẩm trí tuệ cho đến nông sản.

Hoàng Huy dành nhiều thời gian rèn các kỹ năng tiếng Anh để cải thiện điểm IELTS, hỗ trợ quá trình học tiến sĩ tại Mỹ và Singapore. Ảnh: NVCC

"Ước mơ không đánh thuế", Hoàng Huy lý giải. Theo anh, nhiều người nói ứng tuyển nghiên cứu sinh hai trường liên tiếp chỉ trong một năm là "điên rồ". Tuy nhiên khi bạn đã có kế hoạch rõ ràng, thách thức dù lớn đến đâu cũng đều dễ dàng bẻ khóa.

Đơn cử, để trở thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ Luật tại Mỹ và hành nghề luật sư tại đây, thách thức lớn nhất là kì thi chứng chỉ hành nghề luật (Bar Exam), và cần có bằng tiến sĩ Luật (Juris Doctor) tại một trường đại học được Hiệp hội Luật Mỹ (ABA) công nhận.

LSAT là kỳ thi đầu vào bắt buộc của hầu hết trường đại học Luật tại Mỹ, yêu cầu tư duy, khả năng làm toán logic. Ngoài ra, thí sinh cần có kỹ năng đọc hiểu nội dung, phân tích để tìm ra các giả thuyết, ẩn ý nằm sau các văn bản. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Huy dùng kinh nghiệm vượt qua GRE (chứng chỉ xét tuyển tiến sĩ ngành kỹ thuật), GMAT (chứng chỉ xét tuyển tiến sĩ ngành xã hội) và các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tuy có chút lo lắng, 9X cho biết việc rèn luyện kỹ càng giúp người thi quen với cấu trúc, cách giải đề nhanh. Anh chọn trau dồi kiến thức qua các giáo trình chuẩn, thường xuyên thi thử để tăng tốc độ, tư duy.

Yếu tố khác quyết định sự thành công là kỹ năng tiếng Anh. Dù liên tục phải di chuyển giữa Singapore và Mỹ trong thời gian học song ngành kinh tế - luật, Huy luôn khắt khe với bản thân về việc phải có vài bài luận tiếng Anh hàng tuần. Khi viết luận, anh có thể rèn luyện kỹ năng đồng thời làm giàu thêm kiến thức, kỹ năng vận hành từ mặt giấy đến thực tế.

Chưa hết, thí sinh cần thể hiện được năng lực sắc sảo, nghĩa là bài luận nêu những đề tài đậm tính tác động, đi tới khía cạnh rất sâu. Huy chọn đi trực tiếp vào đề tài "Tòa án tối cao Mỹ hủy bỏ án lệ Roe v. Wade (án lệ bảo vệ quyền phá thai)".

Anh dành 15 ngày để tiếp cận, phân tích góc nhìn của thẩm phán tòa án tối cao để có thể đưa ra lập luận đảo ngược án lệ - vốn được tạo ra từ năm 1973. Huy cho biết, các thẩm phán cho rằng luật tạo ra ở mỗi thời điểm chỉ nên áp dụng cho tình huống xã hội lúc đó, không nên mở rộng cho các tình huống hiện tại.

Phát hiện này giúp đề tài của anh được đánh giá cao. Theo báo cáo của Hoàng Huy, Tu chính án thứ 14 (ra đời năm 1868 nhằm bảo vệ quyền được đối xử bình đẳng dưới pháp luật) không được dùng để bảo vệ quyền phá thai.

Đề tài nghiên cứu của chàng trai 9X phân tích sâu vào từng câu chữ các thẩm phán đã sử dụng, tìm ra góc nhìn mang tính "originalism" (nguyên bản) của họ. Nghiên cứu được đánh giá cao bởi các đại diện trường, đồng thời được đề nghị tiếp tục phát triển rộng hơn khi Huy nhập học tại UDayton.

Huy không ngừng nhắc về sự đồng hành của gia đình, bạn bè. 9X cho biết bố mẹ anh tuy không có điều kiện kinh tế khá giả nhưng lại đi qua nhiều sóng gió, mang đến cho Huy sự trợ lực mạnh mẽ, kinh nghiệm đáng giá. Họ cũng là động lực để anh không ngừng cố gắng, vượt qua những áp lực không tưởng.

Nhìn lại hành trình đã qua, Huy cho biết muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng: bất cứ điều gì mới và lạ đều thường đi kèm khó khăn, sợ hãi. Nhưng khoảng cách giữa sợ hãi đến háo hức rất ngắn. Thay đổi góc nhìn, bạn sẽ ra mình đứng ở vị trí có thể chinh phục một giới hạn mới. Chính vì vậy, đừng để bản thân sợ hãi, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ nhất, nền tảng vững rồi mới có thể mơ lớn, chinh phục mục tiêu cao hơn.

Song song với việc học tiến sĩ, Hoàng Huy còn dành thời gian về Việt Nam, tham gia các lớp học tại trung tâm để theo dõi chất lượng đào tạo tiếng Anh để có phương án vận hành phù hợp. Ảnh: NVCC

Ngoài theo đuổi việc học và điều hành trung tâm Anh ngữ, những lúc nhiều thời gian rảnh, Huy tổ chức livestream dạy IELTS miễn phí. Có chương trình thu hút đến 50.000 người xem trong 2 tiếng. Anh coi đây là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ cộng đồng, chia sẻ đam mê và trợ lực để có thêm nhiều học sinh chinh phục môi trường học tập toàn cầu.

"Đừng bao giờ nản chí, vì nếu không bỏ cuộc thì không bao giờ mình thất bại cả", anh cười, nói thêm.

Thy An