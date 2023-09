Century SUV - đẳng cấp xe sang mới của Toyota

Nhật BảnMẫu xe gầm cao dùng động cơ 3.5 V6 hybrid sạc điện, chỉ có 4 ghế, cửa sau có thể mở ngang hoặc trượt.

Toyota Century phiên bản SUV ra mắt thế giới trưa 6/9 trong sự kiện phát trực tuyến, cũng giống cách mà mẫu Land Cruiser Prado mới được giới thiệu cách đây một tháng. Mức giá từ khoảng 170.000 USD của Century SUV thấp hơn đáng kể so với các mẫu SUV siêu sang như Bentley Bentayga và Rolls-Royce Cullinan, nhưng cao hơn nhiều so với những mẫu SUV hạng sang khác.

Khái niệm của Century SUV là "The Chauffeur", có nghĩa xe dành cho các tài xế chuyên nghiệp điều khiển, và để phục vụ các ông bà chủ ở hàng ghế sau. Bản gầm cao có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.205 x 1.990 x 1.805 mm, tức ngắn hơn 130 mm, rộng hơn 60 mm và cao hơn 300 mm so với bản sedan. Trục cơ sở của bản SUV là 2.905 mm so với bản sedan là 3.090 mm.

Thiết kế ngoại thất là sự kết hợp giữa các đường thẳng đứng và nằm ngang, tạo thành những hình khối vuông vức. Đèn pha và đèn hậu cùng phong cách, với kiểu 2 tầng và thành 4 phần.

Giống Century sedan, bản SUV cũng có logo phượng hoàng - điểm khác biệt so với phần còn lại của gia đình Toyota. Mỗi logo được một thợ thủ công điêu khắc trong 6 tuần, giúp hình ảnh chim phượng hoàng được lột tả đến từng chi tiết, thậm chí khiến đôi cánh trông như đang chuyển động.

Thiết kế nội thất theo triết lý tập trung vào con người, tối ưu cả về không gian và tính năng. Ghế sau chỉ có 2 ghế, với ghế phía sau bên trái có thể ngả hoàn toàn khi ghế lái phụ trước đã được đẩy lên sát táp-lô.

Một số điểm nổi bật khác như hệ thống âm thanh 18 loa, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu kỹ thuật số, vô-lăng có sưởi, tủ lạnh mini, hay có cả một cây đón gót giày. Khoang hành lý dung tích 340 lít. Trước mặt tài xế không có gì quá đặc biệt, với đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hiển thị thông tin trên kính lái, và màn hình cảm ứng 12,3 inch cho hệ thống thông tin giải trí.

Điểm đặc biệt khác của Century SUV là cửa sau, khi có thể mở ngang như thông thường, hoặc mở trượt. Ngoài ra, bậc cửa tự động cũng là một tính năng tạo sự thoải mái tối ưu cho người sử dụng khi lên xuống xe, kèm tay nắm ở cột B.

Trong khi Century sedan sử dụng nền tảng N với động cơ V8 hybrid, thì Century SUV lại khác. Phiên bản gầm cao phát triển trên nền tảng GA-K, giống Grand Highlander và Lexus TX, sử dụng động cơ 3,5 lít V6 hybrid sạc điện (PHEV) công suất kết hợp 406 mã lực. Hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh nhờ một môtơ điện đặt sau.

Hãng Nhật nói rằng Century SUV có hành trình chỉ với năng lượng điện là 69 km. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ở chế độ hybrid là 7 lít/100 km. Thời gian sạc đầy cần 3 giờ và 30 phút, với đường điện 200V/30A.

Xe có các chế độ lái gồm Normal, Eco và Sport, với chế độ đặc biệt là Rear Comfort giúp phân bổ lực ga và phanh theo cách để không làm phiền hành khách ở hàng ghế sau.

Toyota đã bắt đầu nhận đặt hàng với Century SUV từ hôm nay, 6/9. Hiện sản phẩm này mới chỉ bán ở Nhật Bản và chưa có thông tin về việc có mặt ở những thị trường khác.

Mỹ Anh (theo Motor1)