Central Retail và hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam

Gần đây nhất, thông qua chương trình No Plastic Bag Day (2022) - Ngày không túi nilon và Bring your own shopping bag (2023) - Mang theo túi riêng, hơn 170.000 túi nilon đã được giảm thải ra môi trường sau hơn 7 tháng triển khai vào mỗi thứ tư hàng tuần, luân phiên tại các siêu thị Tops Market trên toàn quốc. Qua đó, chương trình góp phần tuyên truyền, thay đổi hành vi giảm sử dụng túi nilon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đối với người tiêu dùng khi mua sắm ở kênh bán lẻ hiện đại.