Celine Dion về Canada dưỡng bệnh

Danh ca Celine Dion, 55 tuổi, từ Mỹ về quê Canada để gần gia đình, sau khi mắc chứng bệnh hiếm.

Theo Musictimes, ca sĩ gốc Canada trở về sống cùng gia đình nhằm tập trung lo sức khỏe, sau khi được chẩn đoán mắc hội chứng cứng người (Stiff-Person Syndrome). Giọng ca My Heart Will Go On vừa bán bất động sản trị giá 30 triệu USD gần cung điện Caesars tại Las Vegas.

Gia đình với 13 anh chị em là chỗ dựa an toàn, tình cảm của cô, Radar Online cho biết. Bạn danh ca tiết lộ cô phải định hướng lại cuộc sống dựa trên hoàn cảnh mới.

Celine Dion vào tháng 5/2023. Ảnh: Celine Dion

Tình hình sức khỏe Celine nghiêm trọng và căn bệnh không thể chữa khỏi, một nguồn tin cho hay. Khả năng cô tái lưu diễn năm nay thấp và các fan khó có thể thấy ca sĩ biểu diễn trực tiếp trong thời gian sắp tới.

Celine "đang cố gắng hết sức" với bạn thân Shania Twain bên cạnh hỗ trợ tinh thần. Tuy nhiên, điều ca sĩ mong muốn nhất là trở lại Quebec với gia đình.

Danh ca lần đầu tiết lộ mắc bệnh vào tháng 12 năm ngoái. Cô nói mình vật lộn với chứng bệnh và khó khăn trong nhiều khía cạnh. "Tôi không thể sử dụng dây thanh quản để hát theo cách quen thuộc", ca sĩ cho biết. Cô có đội ngũ y tế chẩn đoán, đánh giá và theo dõi sát sao bệnh tình. Cuối tháng 5, cô hủy lưu diễn toàn cầu, khiến fan lo lắng. Cô nói: "Tôi cố gắng phục hồi nhưng lưu diễn thật khó khăn ngay cả khi bạn sung sức 100%".

Celine Dion nói về hội chứng "người cứng" siêu hiếm cô mắc phải Celine Dion nói về hội chứng "người cứng" siêu hiếm cô mắc phải. Video: Instagram Celine Dion

Celine Dion được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, bên cạnh Whitney Houston và Mariah Carey. Cô đã phát hành một số album tiếng Anh và tiếng Pháp cùng những bản hit như The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?. Cô cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic (1997) và Beauty and the Beast.

Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Celine góp mặt trong một số bộ phim, tham gia kinh doanh và hoạt động từ thiện tích cực cho nhiều tổ chức trên toàn cầu. Theo trang SCMP, cô đứng hạng ba trong danh sách những giọng ca giàu nhất thế giới với khối tài sản 800 triệu USD.

Quỳnh Quyên