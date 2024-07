Celine Dion và Lady Gaga sẽ song ca ở khai mạc Olympic

Danh ca Celine Dion và Lady Gaga sẽ cùng hát "La Vie en Rose" tại lễ khai mạc Olympic París, Pháp, ngày 26/7.

Trang tin TMZ ngày 24/7 xác nhận Celine Dion và Lady Gaga có sân khấu kết hợp trên sông Seine, Paris. Lady Gaga từng thể hiện La Vie en Rose của Édith Piaf trong phim A Star Is Born (2018).

Lady Gaga hát La Vie en Rose Lady Gaga hát "La Vie en Rose" trong phim "A Star Is Born". Video: Vevo

Trên X, nhà báo Pháp Thierry Moreau cho biết danh ca Celine Dion sẽ diện trang phục của Dior phối cùng áo choàng lông vũ màu hồng và đen cho buổi diễn sắp tới. Còn theo TMZ, ban tổ chức trả cát-xê 2 triệu USD để Celine Dion hát tại Thế vận hội, chưa kể chi phí đi lại và sinh hoạt.

La Vie en Rose (tên Việt: Cuộc sống màu hồng) do danh ca Édith Piaf (1915-1963) thể hiện là một trong những nhạc phẩm Pháp nổi tiếng nhất thế giới. Bà sáng tác bài hát vào năm 1945 nhưng hai năm sau mới phát hành. Thời điểm đó, Pháp vừa thoát khỏi Thế chiến II nên phải đối mặt với những tổn thất hậu chiến. Nhạc phẩm như liều thuốc xoa dịu nỗi đau, giúp mọi người tin vào cuộc sống. Nhiều nghệ sĩ Andrea Bocelli, Audrey Hepburn, Céline Dion, Grace Jones, Louis Armstrong từng thể hiện ca khúc.

Ca sĩ Lady Gaga và danh ca Celine Dion. Ảnh: WireImage/ AP

Bên cạnh màn song ca cùng Lady Gaga, đầu tuần này, báo Pháp Le Parisien đưa tin Celine sẽ trình diễn ca khúc L’Hymne à l’amour cũng của Édith Piaf tại lễ khai mạc. Sự kiện đánh dấu giọng ca My Heart Will Go On trở lại sân khấu sau gần hai năm chống chọi bệnh "người cứng".

Ngoài ra, sự kiện dự kiến còn có một số gương mặt trẻ như Dua Lipa, Ariana Grande và giọng ca Pháp Aya Nakamura, theo The Hollywood Reporter. Hiện ban tổ chức chưa công bố danh sách đầy đủ các nghệ sĩ tham dự.

Ca sĩ Celine Dion và Lady Gaga được bắt gặp tại Paris vào ngày 23-24/7. Ảnh: Backgrid

Olympic Paris 2024 là lần thứ 33 Thế vận hội mùa hè được tổ chức, diễn ra từ ngày 26/7 đến 11/8. Sẽ có 10.714 vận động viên đại diện cho 206 đoàn tranh tài ở 32 môn thi, với 329 nội dung. Việt Nam có 16 vận động viên tham dự, tranh tài ở 19 nội dung, với mục tiêu có ít nhất một huy chương.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra trên sông Seine, quy tụ 3.500 diễn viên, vũ công và ca sĩ. Sẽ có 160 chiếc tàu thủy, trong đó 94 chiếc chở theo 10.500 vận động viên, diễu hành dọc theo 6 km sông. Những người biểu diễn cùng các thành viên đoàn sẽ ở trên những chiếc thuyền còn lại, còn khán giả được bố trí ngồi hai bên bờ sông.

Ban tổ chức phát hành 326.000 vé xem lễ khai mạc cho những chỗ ngồi hai bên bờ sông Seine, trong đó 104.000 vé tính phí. Chương trình cũng bố trí 80 màn hình lớn để khán giả tiện theo dõi từ những vị trí khác.

Celine Dion, 56 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại.

Kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh "người cứng" năm 2022, Dion hiếm khi dự các sự kiện. Lần gần nhất, nghệ sĩ xuất hiện ở buổi chiếu phim I Am: Celine Dion cùng con trai cả, hồi tháng 6.

Lady Gaga, 38 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng người Mỹ. Cô được biết đến qua các bản hit như Bad Romance, Telephone, Born This Way. Trong quá khứ, Gaga nhiều lần thổ lộ gặp vấn đề về tâm lý và áp lực cuộc sống của người nổi tiếng.

Những năm gần đây, Lady Gaga kín tiếng chuyện đời tư. Cô hẹn hò doanh nhân Michael Polansky cuối 2019, lần đầu công khai tình cảm tại sự kiện SuperBowl tháng 3/2020. Trước đó, ca sĩ từng hủy hôn Christian Carino tháng 2/2019 vì thấy không cân bằng được đời tư, sự nghiệp.

Phương Thảo (theo TMZ, The Hollywood Reporter)_