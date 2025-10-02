Celine Dion nỗ lực duy trì sức khỏe, sắc vóc

Danh ca Celine Dion múa ballet, dưỡng da đều đặn, nuôi dưỡng sức khỏe bền vững ở tuổi gần 60.

Hôm 1/10, Celine Dion gây chú ý khi xuất hiện trong một chiến dịch quảng cáo. Cô diện trang phục sequin màu hồng đính lông vũ. Trên trang cá nhân của cô, người hâm mộ bày tỏ vui mừng khi trông thấy diện mạo đầy năng lượng của thần tượng.

Trong buổi phỏng vấn độc quyền với Pagesix, ca sĩ nói về sở thích thời trang và làm đẹp. Cô cho biết luôn thích những món đồ lấp lánh và thường tô son hồng tự nhiên khi ra ngoài, giúp gương mặt sáng hơn. Lần gần nhất, danh ca xuất hiện tại show thời trang 1001 Seasons of Elie Saab tháng 11/2024 cũng với bộ đầm sequin tông hồng.

Celine Dion mặc jumpsuit tạo dáng bên các vũ công trên sân khấu phong cách disco trong một quảng cáo. Ảnh: Instagram Celine Dion

Ở tuổi 57, diva vẫn duy trì phong độ thời trang, làn da khỏe mạnh. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh This Morning năm 2019, Celine Dion cho biết không ngại để mặt mộc vì tự tin.

Mỗi khi trình diễn, cô thường thoa kem nền gốc dầu, giúp lớp nền dày hơn, che phủ tốt mà vẫn mềm mại, không trôi khi toát mồ hôi hoặc khóc. Hàng ngày, cô thực hiện quy trình chăm sóc da đơn giản gồm rửa mặt, dưỡng ẩm ngày và đêm, làm sạch cọ trang điểm. Celine cho biết cô ra nhiều mồ hôi khi biểu diễn nên phải rửa cọ thường xuyên để tránh vi khuẩn gây hại cho da. Để nâng cơ mặt tự nhiên, cô búi tóc hoặc buộc thật chặt ở đỉnh đầu.

Celine không tìm cách xóa dấu vết tuổi tác bằng mỹ phẩm. Thay vào đó, cô duy trì sự tự nhiên, coi những nếp nhăn hay sợi tóc bạc là một phần tất yếu của đời sống.

Celine Dion trình diễn tại Arab Saudi Celine Dion hát bản hit "The Power of Love" và "I'm Alive" tại Arab Saudi tháng 11/2014. Video: X MR

Theo Women's Heath, Celine Dion chịu chi để giữ gìn sắc vóc. Khi biểu diễn ở Caesars Palace, Las Vegas vào năm 2002, giọng ca All by myself đã trả 2 triệu USD để lắp máy tạo ẩm trên sân khấu. Cách này không chỉ giữ giọng cho nữ ca sĩ mà còn cấp ẩm cho làn da của cô.

Mắc hội chứng hiếm Stiff Person Syndrome từng khiến sự nghiệp của Celine Dion bị gián đoạn. Căn bệnh gây co cứng cơ, ảnh hưởng đến khả năng vận động và ca hát. Nhưng thay vì buông xuôi, cô thiết lập chế độ tập luyện đặc biệt dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia.

Cô chọn các bài tập nhẹ đến trung bình, tập trung vào những vận động nhỏ ở ngón chân, ngón tay, đầu gối, bắp chân. Những động tác này giúp duy trì độ linh hoạt của cơ, ngăn ngừa tình trạng co cứng. Ngoài ra, Celine dành nhiều thời gian để tập múa ballet. Đối với cô, ballet giống như giấc mơ lãng mạn, kịch tính và cảm xúc. "Bộ môn này rất khó, nhưng tôi thích thử thách", ca sĩ nói trên Women's Health.

Nhờ kỷ luật trong tập luyện, diva vẫn duy trì được vóc dáng gọn gàng. Cô cho rằng hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru là nhờ chăm chỉ vận động. Cô nói với Instyle: "Tôi thuộc cung Bạch Dương nên rất năng động. Nhờ luôn chân luôn tay, tôi giảm được nhiều calo".

Celine Dion chia sẻ hình ảnh ở Monaco tháng 7. Ảnh: Instagram Celine Dion

Khác với nhiều ngôi sao từng áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, Celine Dion chọn ăn uống điều độ. Cô thường uống cà phê và bánh sừng bò vào bữa sáng. Thực đơn ưu tiên rau xanh, trái cây, protein nạc và hạn chế đường tinh luyện, dầu mỡ. Người đẹp lắng nghe cơ thể thay vì áp đặt những công thức kiêng khem nhất thời. Ca sĩ đi theo triết lý nuôi dưỡng sức khỏe bền vững hơn là đạt chuẩn ngoại hình trong ngắn hạn.

Trên Women's Heath, Celine nhấn mạnh rằng tâm lý, thái độ sống đóng vai trò rất lớn. Cô tập yêu bản thân, ưu tiên năng lượng tích cực. Năm 2019, khi trả lời US Weekly, Celine nói: "Có thể bạn không đứng trên sân khấu hay lên truyền hình, nhưng ai cũng có tiếng nói và giá trị như nhau. Trân trọng vẻ đẹp của bản thân giúp bạn mạnh mẽ hơn và từ đó đạt được thành công".

Theo Vogue, việc đầu tư vào sức khỏe và tinh thần, không chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài là lý do Celine Dion vẫn giữ được vị thế khó có thể thay thế trong lòng công chúng toàn cầu.

Celine Dion là ca sĩ người Canada, được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Cô giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại.

Sao Mai