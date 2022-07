CĐV Tottenham đốt áo Eriksen

AnhSau khi Christian Eriksen đạt thỏa thuận gia nhập Man Utd, một CĐV đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh đốt áo đấu cũ của Tottenham có in tên tiền vệ Đan Mạch.

Chiếc áo bị CĐV Tottenham đốt. Ảnh chụp màn hình

Eriksen từng hứa với Chủ tịch Tottenham Daniel Levy rằng sẽ không thi đấu cho CLB Anh nào khác, khi ra đi vào năm 2017. Theo báo Anh Sportmail, tiền vệ 30 tuổi khi đó được Man Utd và Chelsea liên hệ vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng khước từ vì tôn trọng Tottenham.

Đoạn video được đăng tải trên Twitter với chú thích "Người đàn ông làm đúng như lời mình đã hứa" ghi lại cảnh CĐV này đốt áo đấu cũ của Tottenham có in tên Eriksen ở mặt sau trong khay rang dùng một lần.

Trong một bài đăng khác, CĐV này cho biết anh làm như vậy để đáp lại việc Eriksen gia nhập Man Utd - đối thủ cạnh tranh top 4 Ngoại hạng Anh của Tottenham.

Tuy nhiên, nhiều CĐV Spurs khác không hài lòng với hành động này, khi đa số vẫn dành sự tôn trọng lớn cho Eriksen. "Chúng ta đẳng cấp hơn thế này nhiều chứ", tài khoản @jina_huh viết ngắn gọn kèm biểu tượng trái tim.

"Tại sao họ không đốt áo của Eriksen khi anh ấy gia nhập Brentford?", @EIIisV3 chỉ ra việc tiền vệ Đan Mạch đã đá cho một CLB khác tại Ngoại hạng Anh là Brenford nửa cuối mùa trước. Một người khác bình luận kiểu mỉa mai: "Đây là hành động kỳ lạ. Brentford hiện là đối thủ ngang ngửa Man Utd với Tottenham. Hãy xóa video này ngay".

Eriksen khi còn thi đấu cho Tottenham. Ảnh: AP

Hồi đầu tuần, chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã dùng cụm từ quen thuộc "Thế là xong" (Here we go) để thông báo Eriksen đồng ý gia nhập Man Utd theo dạng chuyển nhượng tự do với hợp đồng thời hạn ba năm. Đôi bên đã đạt thỏa thuận cá nhân và sẽ tiến hành kiểm tra y tế tuần này.

Nửa cuối mùa trước, Eriksen tái xuất khi gia nhập Brentford theo hợp đồng nửa năm, sau khi rời Inter vì luật Serie A không cho phép cầu thủ mang thiết bị khử rung tim để thi đấu. Eriksen phải lắp thiết bị này sau khi bị ngưng tim trong trận Đan Mạch - Phần Lan tại Euro 2021. Phong độ ấn tượng với một bàn và kiến tạo bốn qua 11 trận giúp Eriksen lọt vào "mắt xanh" của Man Utd.

Eriksen bắt đầu sự nghiệp ở CLB Odense nhưng sớm chuyển sang học viện của Ajax vào tháng 1/2009. Tại Hà Lan, Eriksen được xem là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất trước khi gia nhập Tottenham với giá 15 triệu USD vào hè 2013. Anh ghi 69 bàn trong 305 trận khoác áo Tottenham, rồi gia nhập Inter ở kỳ chuyển nhượng đầu năm 2020.

Hồng Duy (theo DailyMail)