CĐV Tây Ban Nha loại Yamal khỏi đội hình tiêu biểu 2025

Tây Ban NhaTiền đạo của Barca Lamine Yamal xếp sau Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Erling Haaland trong cuộc bình chọn ở hàng tiền đạo dành cho CĐV Tây Ban Nha.

Dựa trên danh sách ứng cử viên do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới FIFPro đưa ra đầu tuần này, độc giả tờ AS (Tây Ban Nha) đã bầu chọn đội hình tiêu biểu năm 2025.

Ở hàng tiền đạo, Yamal gây bất ngờ khi chỉ đứng thứ tư. Ba tiền đạo xếp trên đều không phải người Tây Ban Nha, gồm Mbappe (Pháp), Dembele (Pháp) và Haaland (Na Uy).

Yamal thi đấu trong trận Real thắng Barca 2-1 ở vòng 10 La Liga hôm 26/10. Ảnh: AS

Năm 2025, Yamal là cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu thành công nhất. Ngôi sao 18 tuổi ghi 18 bàn, kiến tạo 25 lần trong 55 trận mùa 2024-2025 cho Barca, góp công đem lại La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha. Anh cũng đưa tuyển Tây Ban Nha vào chung kết Nations League và dẫn đầu vòng loại World Cup.

Tuy nhiên, gần đây Yamal trở thành cái gai trong mắt CĐV Real. Trước trận El Clasico hôm 26/10, khi được hỏi về vấn đề trọng tài, tiền đạo tuổi teen trả lời: "Real vừa ăn cắp, vừa la làng". Sau đó, đội bóng thành Madrid và CĐV phản ứng mạnh, dẫn đến làn sóng chỉ trích kéo dài nhiều ngày. Sau khi trận đấu kết thúc, va chạm giữa Yamal và một số cầu thủ Real tạo thành một cuộc ẩu đả.

Cũng trong cuộc bầu chọn hàng tiền đạo của độc giả AS, Raphinha, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah và Lionel Messi lần lượt xếp sau.

Ở vị trí thủ môn, Thibaut Courtois của Real được chọn vào vị trí bắt chính. Hai ứng cử viên xếp sau là Gianluigi Donnarumma và Alisson Becker. Hàng phòng ngự bốn người gồm Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Virgil Van Dijk và William Saliba, trong khi Marquinhos, Trent Alexander-Arnold và Pau Cubarsi xếp sau.

Ở hàng tiền vệ, ba cái tên được chọn là Vitinha, Pedri và Jude Bellingham. Các lựa chọn dự phòng là Federico Valverde, Cole Palmer, Luka Modric, Joao Neves và Kevin De Bruyne.

Đội hình tiêu biểu năm 2025 của tờ AS (sơ đồ 4-3-3): Thủ môn Thibaut Courtois (Real); hậu vệ Achraf Hakimi (PSG), Nuno Mendes (PSG), Virgil Van Dijk (Liverpool), William Saliba (Arsenal); tiền vệ Vitinha (PSG), Pedri (Barca), Jude Bellingham (Real); tiền đạo Kylian Mbappe (Real), Ousmane Dembele (PSG) và Erling Haaland (Man City).

Thanh Quý (theo AS)