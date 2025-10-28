Vinicius bị lãng quên ở bình chọn đội hình FIFPro

Tiền đạo Real, Vinicius Junior không có tên trong danh sách 26 ứng viên cho đội hình hay nhất mùa 2024-2025, do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) bầu chọn.

Real có 5 cái tên, gồm Thibaut Courtois, Federico Valverde, Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappe. Luka Modric, người mới rời đội và chuyển sang khoác áo AC Milan hồi mùa hè, cũng có tên trong danh sách.

Bất ngờ lớn nhất là sự vắng mặt của Vinicius Junior, người ghi 22 bàn và góp 19 kiến tạo cho Real sau 58 trận. Tiền đạo Brazil từng có mặt trong đội hình hay nhất mùa 2023-2024 của FIFPro, nhưng năm nay, thậm chí không được đồng nghiệp bầu chọn vào danh sách 26 ứng viên.

Vinicius Jr mừng bàn thắng trong trận gặp Villarreal, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha hôm 5/10. Ảnh: Reuters

Cristiano Ronaldo (40 tuổi) và Lionel Messi (38 tuổi) tiếp tục góp mặt trong danh sách ứng viên. Trong khi đó, ĐKVĐ Champions League PSG áp đảo với 7 người là William Pacho, Marquinhos, Vitinha, Joao Neves, Achraf Hakimi, Nuno Mendes và Quả bóng Vàng Ousmane Dembele.

Có ba cầu thủ người Tây Ban Nha được chọn: Lamine Yamal, Pedri và Pau Cubarsi, cả ba đều thuộc Barca. CLB xứ Catalonia còn có thêm Raphinha trong danh sách.

Một số tên tuổi khác như Rodri (Man City), Eder Militao, Dani Carvajal hay David Alaba (Real) không thể góp mặt trong danh sách đề cử do không đủ số trận thi đấu yêu cầu. Để đủ điều kiện, các cầu thủ phải tham dự ít nhất 30 trận đấu chính thức từ ngày 15/7/2024 đến 3/8/2025. Cả bốn cầu thủ kể trên đều dính chấn thương nặng và bỏ lỡ phần lớn mùa giải.

Không giống nhiều danh hiệu khác, Đội hình xuất sắc FIFPro được lựa chọn hoàn toàn bởi các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Năm nay, gần 20.000 cầu thủ tham gia bỏ phiếu để chọn ra những người hay nhất ở từng vị trí.

Đội hình cuối cùng sẽ bao gồm thủ môn nhận được nhiều phiếu bầu nhất, cùng với ba hậu vệ, ba tiền vệ và ba tiền đạo. Suất còn lại sẽ được trao cho cầu thủ có tổng số phiếu cao nhất, bất kể vị trí thi đấu. Đội hình tiêu biểu mùa trước gồm: Ederson; Carvajal, Van Dijk, Rudiger; Bellingham, Kroos, Rodri, De Bruyne; Vinicius, Haaland và Mbappe.

26 cầu thủ được đề cử năm nay

Thủ môn: Alisson Becker (Liverpool, Brazil), Thibaut Courtois (Real, Bỉ), Gianluigi Donnarumma (PSG/Man City, Italy).

Hậu vệ: Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real, Anh), Pau Cubarsi (Barca, Tây Ban Nha), Virgil van Dijk (Liverpool, Hà Lan), Achraf Hakimi (PSG, Morocco), Marquinhos (PSG, Brazil), Nuno Mendes (PSG, Bồ Đào Nha), William Saliba (Arsenal, Pháp).

Tiền vệ: Jude Bellingham (Real, Anh), Kevin De Bruyne (Man City/Napoli, Bỉ), Luka Modric (Real/AC Milan, Croatia), Joao Neves (PSG, Bồ Đào Nha), Cole Palmer (Chelsea, Anh), Pedri (Barca, Tây Ban Nha), Federico Valverde (Real, Uruguay), Vitinha (PSG, Bồ Đào Nha).

Tiền đạo: Kylian Mbappe (Real, Pháp), Lamine Yamal (Barca, Tây Ban Nha), Raphinha (Barca, Brazil), Erling Haaland (Man City, Na Uy), Lionel Messi (Inter Miami, Argentina), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Bồ Đào Nha), Rafael Leao (AC Milan, Bồ Đào Nha).

