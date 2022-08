CĐV Man Utd xô xát

AnhHai CĐV tranh cãi, xô xát trên khán đài sân Old Trafford ở trận Man Utd thua Brighton 1-2 tại vòng một Ngoại hạng Anh.

Cảnh xô xát suýt dẫn tới ẩu đả giữa hai fan Man Utd trong trận thua Brighton 1-2 ngày 7/8. Ảnh: AP

Đoạn video đang lan truyền trên các mạng xã hội cho thấy hai CĐV có màn ẩu đả trên khán đài phía Nam khi trận đấu ngày 7/8 vẫn đang diễn ra. Sau một hồi tranh cãi, hai người này đã tiến tới túm cổ nhau và đòi "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".

Một số người khác phải can thiệp và tách hai CĐV quá khích. Đoạn video ngắn kết thúc với hình ảnh hai người đàn ông tiếp tục tranh cãi trước sự chứng kiến của đám đông. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của sự cố này.

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Erik ten Hag kêu gọi người hâm mộ trở thành "cầu thủ thứ 12" và tiếp sức cho Man Utd khi gặp Brighton. Ông nói: "Chúng tôi biết mình phải trình diễn tốt trên sân. Nếu các cầu thủ có thái độ đúng đắn, làm việc chăm chỉ và dũng cảm, người hâm mộ sẽ thích điều đó và sẽ biến sân Old Trafford thành chảo lửa. Tôi hy vọng các cầu thủ và người hâm mộ sẽ hợp tác để chiến đấu".

"Có vẻ như một số CĐV trên sân Old Trafford hiểu sai nghĩa của từ 'chiến đấu' theo phát biểu của Ten Hag", báo Anh Sportmail bình luận. Trong khi đó, tờ Sunsport mỉa mai sân Old Trafford giờ đã trở thành "Nhà hát của những tiếng thét".

Trước giờ bóng lăn, nhiều CĐV Man Utd lại biểu tình phản đối nhà Glazers bên ngoài sân Old Trafford. Được tổ chức bởi nhóm có tên "The 1958", những CĐV này diễu hành từ Media City UK ở Salford đến Old Trafford, khiến một cửa hàng của Man Utd phải đóng cửa một tiếng trước giờ thi đấu.

Họ đốt bom khói và cùng hô vang "Chúng tôi muốn nhà Glazer rời CLB". Nhóm này, sau đó, đã đăng đoạn video về cuộc biểu tình lên Twitter kèm thông điệp: "Hãy tham gia biểu tình cùng chúng tôi. Đoàn kết với chúng tôi chống lại những ông chủ này. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng".

Ngày 7/8, Ten Hag ra mắt thất vọng khi cùng Man Utd thua Brighton 1-2. Pascal Gross giúp đội khách dẫn 2-0 khi bước vào giờ nghỉ, và "Quỷ Đỏ" chỉ tìm được bàn rút ngắn tỷ số nhờ pha phản lưới của Alexis MacAllister ở hiệp hai.

Ở vòng hai ngày 13/8, Man Utd sẽ làm khách của Brentford. Thầy trò Ten Hag, sau đó, bước vào chuỗi trận khó khăn khi đấu Liverpool ở vòng ba, trước khi gặp Arsenal vào tháng 9, rồi lần lượt đụng Man City, Everton, Newcastle, Tottenham, Chelsea và West Ham đều trong tháng 10.

Hồng Duy