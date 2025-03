CĐV Man Utd kêu gọi mặc đồ đen, biểu tình trước trận gặp Arsenal

AnhNhóm CĐV Man Utd mang tên "The 1958" kêu gọi người hâm mộ mặc đồ tang và tham gia cuộc biểu tình phản đối ban lãnh đạo tại Old Trafford, trước trận gặp Arsenal ở vòng 28 Ngoại hạng Anh.

Trong thông báo hôm 4/3, The 1958 bất bình khi tình hình tài chính của Man Utd ngày càng bất ổn và CLB nguy cơ trải qua mùa giải tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

"CLB đang dần chết trước mắt chúng ta, cả trong và ngoài sân cỏ, và lỗi hoàn toàn thuộc về mô hình sở hữu hiện tại", người phát ngôn Steve Crompton tuyên bố. "CLB đang đối mặt thảm họa tài chính. Nợ nần là con đường dẫn tới sự hủy hoại. Matt Busby chắc cũng phải lật mình trong mồ khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn hiện tại của một trong những CLB bóng đá vĩ đại nhất thế giới, nhưng đang trở thành trò cười".

The 1958 kêu gọi người hâm mộ tham gia biểu tình từ 15h ngày 9/3, giờ London, trước khi Man Utd gặp Arsenal ở vòng 28 Ngoại hạng Anh. Đoàn sẽ di chuyển từ quán rượu Tollgate rồi lần lượt qua Talbot Road, Warwick Road, Sir Matt Busby Way, bức tượng Trinity trước khi đi xuống Đường hầm Munich ở phía nam của Old Trafford. Họ sẽ mặc đồ đen như đi đưa tang, vì CLB "đang chết dần chết mòn".

CĐV Man Utd dăng băng-rôn "Nhà Glazers cút đi" khi biểu tình bên ngoài sân Old Trafford hồi tháng 4/2021. Ảnh: PA

Cuối năm 2003, tỷ phú Malcolm Glazer mua thêm cổ phần tại Man Utd, tăng từ 3% lên 15%. Ông tăng thêm gần gấp đôi cổ phần trong năm kế tiếp. Tháng 5/2005, ông mua lại thêm 28,7% cổ phần đội bóng để trở thành cổ đông lớn nhất, sở hữu khoảng 57% đội bóng. Vài tháng sau, ông mua nốt phần còn lại, để toàn quyền sở hữu Man Utd, với giá tổng cộng 800 triệu bảng (khoảng 1,026 tỷ USD).

Glazer mua lại Man Utd theo kiểu đòn bẩy tài chính, tức là vay thế chấp bằng chính tài sản Man Utd. Họ đã vay tổng cộng 660 triệu bảng (846 triệu USD), khiến đội bóng mang nợ lần đầu kể từ năm 1931. Hàng năm, họ cũng phải trả lãi 62 triệu bảng (80 triệu USD). Kể từ đó, CĐV Man Utd nhiều lần biểu tình phản đối nhà Glazer vì thương vụ khiến đội bóng rơi vào cảnh nợ nần.

Tháng 9/2024, theo báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2023-2024, Man Utd lỗ ròng tới 148 triệu USD, tăng 294,4% so với mùa trước đó, vì các chi phí tăng cao. Chi phí tài chính ròng của đội cũng tăng thêm 52 triệu USD, chủ yếu vì tỷ giá hối đoái kỳ 2023-2024 ổn định hơn, khiến đội không còn được lãi nhiều như kỳ trước đó.

Man Utd cũng tốn 63 triệu USD chi phí bất thường, cho vụ tỷ phú Jim Ratcliffe mua lại 27,7% cổ phần đội bóng. Chi phí này gọi là bất thường, vì sẽ không xuất hiện trong những kỳ kiểm toán sau. Khoản này có thể gồm phí trả cho các luật sư, cố vấn hay nhân viên ngân hàng liên quan đến vụ mua lại, hay tiền bồi thường cho các lãnh đạo thôi chức từ quyết định của ông Ratcliffe.

Ratcliffe mạnh tay cắt giảm chi phí tại Man Utd thời gian qua. Hai tuần trước, Giám đốc điều hành Man Utd Omar Berrada thông báo cắt giảm từ 150 đến 200 trong tổng số khoảng 900 nhân sự hiện tại. Trước đó, trong hè 2024, đội bóng thành Manchester đã sa thải 250 nhân viên.

Ratcliffe (giữa) đến sân Old Trafford xem trận Man Utd - Arsenal hồi tháng 5/2024. Ảnh: AP

Man Utd cũng đóng cửa căng-tin dành cho nhân viên, chuyển tiền thưởng thành các khoản khuyến khích dựa trên thành tích trong và ngoài sân cỏ. CLB còn hủy bỏ các chuyến xe riêng của đội ngũ nhân viên cấp cao và giảm quyền lợi ăn trưa vào các ngày diễn ra trận đấu. "Quỷ Đỏ" cũng tăng giá vé giữa mùa tối thiểu lên 84 USD, đồng thời thôi giảm giá vé cho người già và trẻ em.

Trong nỗ lực thắt lưng buộc bụng, Ratcliffe còn gây tranh cãi lớn khi cắt hợp đồng đại sứ với cựu HLV huyền thoại Alex Ferguson và muốn cắt nửa ngân sách dành cho Hiệp hội CĐV khuyết tật (MUDSA) của CLB.

Nhưng đầu mùa 2024-2025, Ratcliffe đã tốn không ít tiền cho bộ phận lãnh đạo. Việc sa thải Giám đốc thể thao Dan Ashworth chỉ sau năm tháng tốn 5,2 triệu USD. Ratcliffe cũng phải bồi thường 13,2 triệu để sa thải cựu HLV Erik Ten Hag và đội ngũ trợ lý cũ, đồng thời chi 13,5 triệu để giải phóng Ruben Amorim khỏi Sporting.

