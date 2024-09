Man Utd lỗ 5 mùa liên tiếp dù lập kỷ lục doanh thu

Man Utd thông báo đạt doanh thu kỷ lục 866 triệu USD mùa 2023-2024, nhưng lại lỗ ròng 148 triệu USD vì mua cầu thủ.

Man Utd báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2023-2024 chiều 11/9, với những kết quả tích cực lẫn tiêu cực. Doanh thu của đội đạt 866 triệu USD, cao nhất mọi thời và tăng 2,1% so với mùa 2022-2023.

Tỷ phú Jim Ratcliffe - cổ đông cá nhân lớn nhất Man Utd. Ảnh: Sky Sports

Trong cơ cấu doanh thu Man Utd mùa vừa qua, khoản lớn nhất là thương mại với 396 triệu USD, không đổi so với mùa trước và chiếm tỷ trọng 45,8%. Nguồn thu từ truyền thông đạt 290 triệu USD, chiếm 33,5% tổng doanh thu mùa 2023-2024 và tăng 6,1% so với kỳ trước đó. Nguồn thu từ ngày thi đấu cũng là kỷ lục với 179 triệu USD cho đội, tăng 0,5% dù Man Utd chơi ít hơn 8 trận trên sân nhà so với mùa 2022-2023.

Nguồn thu truyền thông của đội tăng 6,1% nhờ Man Utd dự Champions League mùa trước, dù xếp chót bảng và sớm bị loại. Còn ở mùa 2022-2023, đội chỉ chơi ở Europa League. Trong mùa 2024-2025 không được dự Champions League, khoản thu này của đội có thể lại giảm. Bởi theo điều khoản hợp đồng với đội, mức lương cầu thủ sẽ đồng loạt giảm nếu không được dự Champions League.

"Quỷ Đỏ" đạt kỷ lục doanh thu cũng nhờ tăng giá vé vào sân, và lượng khán giả đến sân cũng đông hơn. Số lượng CĐV đăng ký làm thành viên chính thức của đội trên toàn cầu cũng đạt mức kỷ lục 438.000 người. Đội thu khoảng 52 USD mỗi mùa từ những thành viên này, đem về tổng cộng gần 23 triệu USD. Nguồn thu từ ngày thi đấu của đội nữ Man Utd cũng tăng gấp đôi.

Lập kỷ lục doanh thu, nhưng đội lại lỗ ròng tới 148 triệu USD, tăng 294,4% so với mùa trước đó, vì các chi phí tăng cao. Việc dự Champions League mùa trước khiến đội phải trả lương cao hơn cho các cầu thủ, so với mùa 2022-2023 chơi ở Europa League.

Man Utd cũng tốn 63 triệu USD chi phí bất thường, cho vụ tỷ phú Jim Ratcliffe mua lại 27,7% cổ phần đội bóng. Chi phí này gọi là bất thường, vì sẽ không xuất hiện trong những kỳ sau. Khoản này có thể gồm phí trả cho các luật sư, cố vấn hay nhân viên ngân hàng liên quan đến vụ mua lại, hay tiền bồi thường cho các lãnh đạo thôi chức từ quyết định của ông Ratcliffe.

Chi phí tài chính ròng của đội cũng tăng thêm 52 triệu USD, chủ yếu vì tỷ giá hối đoái kỳ 2023-2024 ổn định hơn, khiến đội không còn được lãi nhiều như kỳ trước đó.

Bộ sậu của Ratcliffe cũng đã quyết định cắt giảm 250 nhân sự, tiết kiệm khoảng 55 triệu USD chi phí mỗi năm. Nhưng các khoản này sẽ chỉ được tính cho năm tài chính 2024-2025 và 2025-2026. Vì thế, chi phí tiền lương nhân sự mùa này vẫn ở mức cao.

"Quỷ Đỏ" đã báo lỗ ròng năm mùa liên tiếp. Trong đó ba mùa gần đây, khoản lỗ của họ lên tới tổng cộng 336 triệu USD, theo báo cáo tài chính đội.

Tuy nhiên, Man Utd khẳng định đội vẫn tuân theo Quy tắc về Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh, và Luật Công bằng Tài chính của UEFA. PSR quy định mỗi đội không được phép lỗ quá 138 triệu USD trong ba kỳ liên tiếp. Nhưng theo cách tính của PSR, chi phí phát triển cầu thủ trẻ, cầu thủ nữ hay cơ sở vật chất không được tính.

Đã có hai đội bị trừ điểm vì vi phạm PSR, là Everton và Nottingham Forest, lần lượt mất sáu và bốn điểm mùa trước.

Xuân Bình