CĐV Malaysia biểu tình phản đối vụ gian lận nhập tịch

MalaysiaKhoảng 70 người hâm mộ đã biểu tình ôn hòa trước trụ sở LĐBĐ Malaysia (FAM) hôm nay, để phản đối vụ 7 cầu thủ nhập tịch gian lận.

Nhóm người hâm mộ thực hiện cuộc tuần hành rồi tập trung trước trụ sở FAM từ 10h giờ Kuala Lumpur, tức 9h giờ Hà Nội. Họ giăng những biểu ngữ hướng đến Liên đoàn và Ban tổ chức giải vô địch Quốc gia Malaysia (MFL).

Chủ tịch Hội cổ động viên Selangor FC Mohamad Hairy Ibrahim cho biết đây chỉ là khởi đầu. Ông không loại trừ khả năng những cuộc biểu tình lớn hơn sẽ diễn ra nếu FAM và MFL không giải quyết triệt để vụ gian lận.

Người hâm mộ Malaysia biểu tình ôn hòa trước trụ sở LĐBĐ Malaysia ở Kuala Lumpur, vào sáng 17/3/2026. Ảnh: X/@Fina_Nasrom

Ngày 26/9/2025, FIFA xác định Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 12 tháng, kể từ khi có quyết định, và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng).

Sau đó, FAM và 7 cầu thủ kháng cáo bất thành lên Ủy ban khiếu nại FIFA lẫn Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Nhóm cầu thủ tiếp tục bị cấm thi đấu, còn FAM và đội tuyển Malaysia đối mặt các án phạt tiếp theo.

Bốn cầu thủ thuộc nhóm này đang chơi cho các CLB thuộc giải VĐQG Malaysia, gồm Figueireido, Irazabal, Hevel (Johor Darul Tazim) và Palmero (Kuching City). Tuy nhiên, MFL vẫn công nhận những cầu thủ này là người bản địa dựa vào việc đăng ký bằng căn cước công dân do Cục Đăng ký Quốc gia cấp. Điều này làm gia tăng sự bất mãn từ người hâm mộ Malaysia.

Chủ tịch Hội CĐV Selangor Ibrahim cho rằng MFL xác nhận hình phạt, tức đồng ý với FIFA rằng những cầu thủ này không phải công dân Malaysia hợp pháp. Tuy nhiên, việc công nhận là cầu thủ bản địa đã phớt lờ các quy tắc và không tôn trọng quyết định từ CAS và FIFA.

"Là người hâm mộ, chúng tôi cố gắng gây áp lực hết sức có thể", Ibrahim nói. "Hy vọng đây là khởi đầu, và người hâm mộ các CLB khác sẽ tiếp tục theo đuổi cho đến khi sự việc được giải quyết".

Quyết định của CAS vào ngày 5/3 dự kiến sẽ kéo theo những hình phạt mới dành cho bóng đá Malaysia từ FIFA và AFC. Trước đó, bên cạnh án phạt cho cầu thủ và FAM, FIFA tiếp tục xử Malaysia thua 0-3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên, vào tháng 12/2025. Malaysia cũng đối mặt bị AFC xử thua 0-3 các trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 trong năm 2025 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Bên cạnh đó, FIFA và AFC đang tiến hành thanh tra toàn diện FAM. Mục tiêu là kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo, hệ thống quản lý và xử lý các cá nhân vi phạm nếu phát hiện.

Trung Thu (theo Berita Harian)