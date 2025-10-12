CĐV Indonesia hô vang Shin Tae-yong

Arab SaudiSau trận thua Iraq ở vòng loại bốn World Cup 2026, người hâm mộ Indonesia đồng thanh gọi tên Shin Tae-yong - người từng bị sa thải để nhường chỗ cho HLV đương nhiệm Patrick Kluivert.

Sau khi trận đấu trên sân King Abdullah tối 11/10 kết thúc, HLV Kluivert ngồi một mình trong khu kỹ thuật, gục mặt vào chiếc khăn đang cầm trên tay. "Ông dường như không tin vào thất bại của đội nhà", bài viết trên báo thể thao hàng đầu Indonesia Bola cho hay. "Kluivert vốn hay mỉm cười, nhưng giờ trở nên căng thẳng, thường xuyên cau mày và thậm chí gần như khóc trước giới truyền thông".

Hàng nghìn CĐV Indonesia có mặt tại sân đã nán lại một lúc lâu. Họ sau đó đồng thanh hô vang "Shin Tae-yong, Shin Tae-yong", như một hành động thể hiện sự bất mãn với HLV hiện tại Kluivert.

HLV Kluivert thất thần sau trận Indonesia thua Iraq 0-1 ở lượt hai bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 12/10/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Shin là HLV nổi tiếng của bóng đá Hàn Quốc, từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia dự World Cup 2018 với chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Đức - đương kim vô địch khi ấy.

Sau khi đến Indonesia, nhà cầm quân này giúp bóng đá xứ vạn đảo hoàn thành các mục tiêu lớn ở cấp ĐTQG và U23, như vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023, vào bán kết U23 châu Á 2024 và vào vòng loại ba World Cup 2026. Đây đều là những thành tích lịch sử của bóng đá quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, đầu tháng 1, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir bất ngờ sa thải HLV Shin rồi sau đó vài ngày bổ nhiệm Kluivert - người Hà Lan, nhằm tạo sự liên kết tốt hơn với nhóm cầu thủ nhập tịch đồng hương.

Quyết định này ngay từ đầu đã chịu nhiều chỉ trích. Người hâm mộ Indonesia cho rằng Kluivert chỉ nổi tiếng hơn Shin thời làm cầu thủ, còn sự nghiệp huấn luyện không nổi bật hơn. Làn sóng kêu gọi sa thải HLV người Hà Lan từng gia tăng sau những thảm bại trước Australia (1-5), Nhật Bản (0-6) và giờ là dừng bước tại vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.

CĐV Indonesia hô vang tên Shin Tae-yong sau trận thua Iraq Người hâm mộ Indonesia hô vang tên HLV Shin Tae-yong trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 12/10/2025.

Sau thất bại 2-3 trước Arab Saudi ở lượt ra quân, hôm qua HLV Kluivert đã có bốn thay đổi trong đội hình xuất phát. Hàng thủ chơi chặt chẽ hơn và chỉ chịu thua khoảnh khắc ngôi sao của Zidane Iqbal ở phút 76. Tuy nhiên, hàng công tiếp tục cho thấy sự yếu kém khi không tạo ra cơ hội ăn bàn rõ rệt, với một pha dứt điểm trúng đích sau 9 lần.

Sự thất vọng bao trùm lên đội tuyển Indonesia sau tiếng còi mãn cuộc. Tiền vệ Thom Hay quỳ rạp xuống sân, lấy áo trùm đầu và bật khóc. Tiền đạo Ole Romeny nằm bất động, còn Ramadhan Sananta uể oải ngồi trên sân.

Một số thành viên khác thì không kìm được bức xúc mà tiến tới chất vấn trọng tài chính Ma Ning, khiến ông phải rút ra ba thẻ đỏ. Các quyết định của trọng tài người Trung Quốc trong 30 phút cuối và bù giờ vốn tạo ra nhiều tranh cãi, theo chiều hướng không có lợi cho Indonesia.

Điều này làm bùng lên cơn giận dữ của người hâm mộ Indonesia tại khán đài B. Họ nhiều lần chỉ tay và hét lớn về phía trọng tài, rồi ném rất nhiều rác, cốc nhựa xuống sân. Trọng tài Ma Ning đã phải chạy về khán đài A để trao đổi với ban tổ chức, trong khi trung vệ Jay Idzes chạy đến vị trí CĐV nhà để trấn an, xua tay ngừng ném. Sau đó, chính anh và các đồng đội phải dọn các chai, cốc nhựa ra ngoài biên để trận đấu có thể sớm được tiếp tục.

Trung vệ Indonesia Rizky Ridho (áo đỏ) dọn cốc nhựa do CĐV nhà ném xuống khi phản ứng trọng tài ở phút 77. Ảnh: Bola

Indonesia trở thành đội đầu tiên dừng bước ở vòng loại bốn. Arab Saudi và Iraq sẽ phân định hai vị trí đầu bảng B vào tối 14 /10. Đội nhất sẽ giành vé trực tiếp đến World Cup, còn đội nhì gặp đối thủ có vị trí tương đồng ở bảng A để tranh vé paly-off liên tục địa

Ở bảng A, UAE chắc suất nằm ở một trong hai vị trí đầu, sau khi thắng ngược Oman 2-1. Họ sẽ chạm trán chủ nhà Qatar ở lượt cuối cũng vào tối 14/10. UAE chỉ cần hòa là chắc chắn nhất bảng. Trường hợp họ thắng 1-0 hoặc cách biệt hai bàn, Qatar sẽ bị loại do kém số bàn thắng hoặc hiệu số bàn thắng bại với Oman. Nếu tỷ số là 2-1, Oman và Qatar sẽ phải xét đến điểm fair-play. Còn nếu Qatar ghi hai bàn trở lên và thua cách biệt một bàn, đội sẽ đứng nhì nhờ hơn Oman số bàn thắng.

Hiếu Lương