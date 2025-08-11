CĐV bóng chuyền Thái Lan tổn thương sau khi thua Việt Nam

Ninh BìnhHLV Kiattipong Radchatagriengkai cùng các học trò nhận nhiều chỉ trích vì chậm thay đổi, dẫn đến thất bại lịch sử trước Việt Nam ở chung kết chặng 2 giải vô địch nữ Đông Nam Á.

Thái Lan toàn thắng qua 8 lần SEA V-League được tổ chức, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ trong nước. Chuyến làm khách của họ đến Việt Nam ở chặng 2 giải năm nay càng được chú ý vì những tranh cãi giữa cầu thủ cũng như người hâm mộ đôi bên.

Chính vì vậy, sau khi chứng kiến đội nhà dẫn 2-0 nhưng thua chung cuộc 2-3 tại nhà thi đấu Ninh Bình tối qua, trong cộng đồng bóng chuyền xứ chùa Vàng đã nổ ra những cuộc tranh luận lớn. Đặc biệt là trên fanpage các kênh chuyên về môn thể thao này như Thairath, Siam Sport hay Volleyballthailand.

HLV Kiattipong Radchatagriengkai (giữa) chỉ đạo cầu thủ trong trận Thái Lan thua Việt Nam 2-3 ở chặng hai giải bóng chuyền nữ SEA V-League 2025, tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, ngày 10/8/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Bài đăng trên Volleyballthailand, với gần 740.000 người theo dõi, nêu cảm nhận rằng số đông người hâm mộ Thái Lan nghĩ đội nhà đáng thua. Điều này có thể bắt nguồn từ những thất bại liên tiếp tại sân chơi thế giới Volleyball Nations League (VNL). Ở mùa giải 2025, Thái Lan chỉ thắng một và thua 11, đứng thứ 17, chỉ hơn Hàn Quốc – vị trí phải xuống hạng.

"Mọi thứ có lẽ đã tích tụ từ những giải trước và tình hình hiện tại trở nên tồi tệ hơn", bài viết có đoạn. "Cuộc khủng hoảng niềm tin trước khi đăng cai giải vô địch thế giới là điều không tốt một chút nào".

Bài đăng kết quả trận đấu trên fanpage báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siamsport thu hút gần 3.500 bình luận. Rất nhiều tài khoản cho rằng đây là "Thất bại lịch sử", trong khi những người khác đặt câu hỏi "Đã đến lúc thay đổi chưa?".

"Cảm ơn Việt Nam đã dập tắt sự tự tin của đội tuyển Thái Lan", @Chayanon Chaiwong bình luận. "Giờ đây họ đã lùi một bước để tiến bộ hơn. Trước đây, Thái Lan chơi ngang ngửa Nhật Bản, Trung Quốc, còn giờ gần như xuống hạng, thua Việt Nam, mất chức vô địch. Ngay cả việc gặp Indonesia và Philippines cũng thành thử thách".

Tài khoản này cũng khen ngợi quyết tâm chiến đấu của Việt Nam, thậm chí đưa ra giả định rằng Thái Lan sẽ thua chóng vánh 0-3 nếu bị dẫn ở hai set đầu tiên.

Trận này, Thái Lan nhập cuộc mạnh mẽ, thắng hai set đầu tiên với tỷ số 25-17 rồi 26-24. Tuy nhiên, sau đó họ không duy trì được sự hiệu quả, thua ba set còn lại là 17-25, 22-25 và 14-16.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu thắng Thái Lan Diễn biến chính trận Thái Lan thua ngược Việt Nam 2-3 ở SEA V-League 2025 chặng hai.

Sau trận, HLV Kiattipong Radchatagriengkai cho biết đã lường trước khó khăn khi phải chơi trên sân khách, lại gặp một đối thủ rất quyết tâm. "Trận đấu diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng chúng tôi đã không thể thắng. Thật đáng tiếc", HLV Thái Lan nói. "Tôi muốn khen ngợi nỗ lực của các cầu thủ. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng thất bại này để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới và SEA Games".

Tuy nhiên, HLV kỳ cựu có 20 năm dẫn dắt tuyển nữ Thái Lan đã không nhận được sự đồng cảm từ dư luận. Trên fanpage báo Thairath, ông bị chỉ trích vì những sai lầm, trong đó có việc chậm thay người đặc biệt ở set ba quyết định.

"Luôn nói lời hay ý đẹp nhưng kết quả thì tệ", bình luận của tài khoản Tammarak Bom Imc có gần 300 lượt thích.

@Bua Arisara thì cho rằng HLV Radchatagriengkai nên tự trách mình. Nhận xét này nhận được đồng tình của 500 người khác. "Một số cầu thủ đã chơi đến kiệt sức, nhưng ông ấy vẫn bắt họ phải chơi", người này cho hay. "Nếu đây gọi là kế hoạch thì đừng lập kế hoạch nữa. Bạn không nghĩ điều này sẽ phá hỏng tinh thần hơn là nâng cao sao".

SEA V-League là giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á, diễn ra hai chặng mỗi năm. 2025 là lần thứ năm giải được tổ chức. Trong 8 chặng toàn thắng trước đó, Thái Lan có đến 6 lần hạ Việt Nam ở chung kết.

Hiếu Lương