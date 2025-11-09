Cây xanh đổ hàng loạt trong giông lốc ở TP HCM

Mưa lớn kèm gió mạnh tại khu vực Tây Bắc TP HCM làm nhiều cây xanh gãy đổ, nhà tốc mái, mất điện.

Khoảng 17h ngày 9/11, mưa lớn xảy ra tại huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương cũ). Gió mạnh khiến hàng loạt cây trên các tuyến đường 19/8, Hùng Vương bật gốc, chắn ngang đường, cản trở giao thông.

Cây xanh ngã đổ đè hàng rào trên đường 19/8. Ảnh: Thái Hà

Một số cây đè lên mái nhà, hàng rào, cửa hiệu, xe máy, gây hư hỏng nặng. Cây ngã làm đứt dây điện, khiến nhiều khu vực mất điện tạm thời. Sau khoảng 45 phút, gió giảm nhưng mưa kéo dài thêm gần nửa giờ.

Cây xanh đổ hàng loạt trong giông lốc ở TP HCM Ôtô suýt bị cây đổ đè lên trong giông lốc. Video: Người dân cung cấp

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dọn dẹp, cưa cây, khắc phục lưới điện. Đến 19h, giao thông và điện sinh hoạt cơ bản được khôi phục.

Tại trung tâm TP HCM, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường quận Gò Vấp (cũ) như Nguyễn Văn Khối ngập sâu, giao thông ùn ứ. Một số chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất bị trễ.

Cây đổ đè xe máy trên đường, lực lượng chức năng cắt cây thành nhánh nhỏ để di dời. Ảnh: Thái Hà

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa do dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu bão Fung-Wong. Từ 10/11, bão di chuyển ra khỏi Biển Đông, thời tiết Nam Bộ dự báo ổn định hơn.

Phước Tuấn