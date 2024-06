Cây me đổ rạp nhưng cây sao vẫn 'hiên ngang' trong mưa gió Sài Gòn

Cây me có thích hợp trồng để lấy bóng mát ở đô thị TP HCM?

Trong nhiều cây xanh ngã đổ ở trung tâm TP HCM sau cơn giông chiều 14/6, tôi thấy hình ảnh một cây me đổ rạp, nhưng ngay đằng sau một cây sao cao lớn, mảnh khảnh thì chẳng sao.

Cây me dễ ngã đổ là do hệ rễ cọc của chúng phát triển ngang, ăn nông, không bám sâu vào mặt đất. Khi có gió bão mạnh, sức gió lớn sẽ dễ dàng làm bật gốc.

Hầu hết các đô thị ở Nam Bộ đều trồng me. Đặc biệt ở quận 1, quận 3 (thành phố Hồ Chí Minh), me được trồng trên nhiều con đường dài như Nguyễn Du, Võ Văn Tần... Ở Hà Nội hiện còn rất ít loại cây này. Tất cả chỉ có 27 cây và hầu hết ở quận Hoàn Kiếm, điều này do yếu tố lịch sử để lại.

Sau cơn mưa kèm đá kéo dài chiều 14/6, các đường ở quận 1 và 3 ngập sâu, nhiều cây đổ chắn ngang đường.

Sài Gòn có nhiều đường phố tuyệt đẹp với những hàng cây sao, dầu thân thẳng tắp, chẳng bao giờ ngã đổ. Trong công ty chỗ tôi làm có 3 cây sao cao vút trời xanh cả trăm năm qua chẳng hề hấn gì dù bao trận giông lốc.

Trước cơ quan tôi, năm ngoái, một số cây xanh to lớn đã bị đốn hạ, thay vào đó là cây me. Tuy cây còn nhỏ, nhưng được bứng từ chỗ ươm tới trồng, nên không biết bộ rễ có bám chắc vào đất vỉa hè được hay không?

Liệu có nên tiếp tục trồng cây me và một số loại cây hay gãy đổ khác, thay vì trồng cây họ dầu, có bộ rễ bám chắc hơn?



