Lô Lô Chải và Quỳnh Sơn là làng du lịch tốt nhất thế giới 2025

Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025", ngày 17/10.

Tối 17/10 tại Chiết Giang, Trung Quốc, tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công bố giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025" (Best Tourism Villages 2025) dành cho Làng Văn hóa Du lịch thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) và Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" do UN Tourism khởi xướng là sáng kiến toàn cầu nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn có thành tích trong bảo tồn văn hóa, thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững và nâng cao sinh kế cho cộng đồng. Danh hiệu được chọn dựa trên hệ thống tiêu chí về quản trị, sáng tạo, bền vững, môi trường và đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Một homestay ở Lô Lô Chải. Ảnh: Tuấn Đào

Sau khi đánh giá hơn 270 hồ sơ đăng ký từ 65 quốc gia, UN Tourism đã ghi nhận tài nguyên văn hóa, thiên nhiên phong phú và nổi bật cùng những cam kết về phát triển du lịch bền vững của Lô Lô Chải và Quỳnh Sơn.

Đến nay, đã có 5 làng của Việt Nam được UN Tourism công nhận lần lượt vào các năm 2022, 2023, 2024, gồm Thái Hải (Thái Nguyên), Tân Hóa (Quảng Trị), làng rau Trà Quế (Đà Nẵng), Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).

Lô Lô Chải là điểm du lịch cộng đồng phát triển theo hướng xanh và bền vững. Nơi này tập trung cải thiện hạ tầng gắn với bảo vệ môi trường, quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý rác thải, hạn chế nhựa dùng một lần, tăng không gian cây xanh, cải thiện nguồn nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn. Ngoài ra, Lô Lô Chải cũng đề cao việc bảo tồn cảnh quan và kiến trúc truyền thống, kết hợp kiểm soát lượng khách phù hợp để cân bằng sinh thái.

Quỳnh Sơn nằm trong Khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn và Vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên đẹp, đậm bản sắc văn hoá, đặc biệt là văn hóa Tày được bảo tồn và phát huy rõ nét trong đời sống hàng ngày. Đến Quỳnh Sơn, du khách có cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa, sinh hoạt trong không gian nhà sàn truyền thống, tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm dệt vải, thưởng thức ẩm thực.

Làng Quỳnh Sơn. Ảnh: Giang Ngọc

Theo đại diện của Sở Du lịch Tuyên Quang, việc thôn Lô Lô Chải được UN Tourism vinh danh có ý nghĩa quan trọng, góp phần ghi dấu du lịch Tuyên Quang trên bản đồ thế giới.

Trước đó, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn cũng được vinh danh là "Điểm đến Văn hóa Khu vực hàng đầu châu Á năm 2025" tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) tổ chức tối 13/10 tại Hong Kong.

