Cây cổ thụ bật gốc

Những cây cổ thụ trên vỉa hè được kiểm tra, cắt tỉa hoặc đốn bỏ. Phần gốc được băm thành những mảnh gỗ nhỏ (A), mùn cưa dùng để phủ lên cây non kế bên (B). Cây xanh vỉa hè được trồng luân phiên (C) với mục đích đảm bảo luôn phủ xanh trục đường, tránh chặt bỏ hoàn toàn một lúc. Hình do tác giả chụp tại đường Dover, Singapore vào tháng 1/2018.