Cây cầu cao nhất thế giới ở Trung Quốc được xây như thế nào?

Cầu treo qua hẻm núi Hoa Giang sử dụng công nghệ dệt sợi cáp trên không, theo dõi sợi cáp theo thời gian thực, đổ bêtông làm mỏ neo cầu.

Cây cầu cao nhất thế giới ở Trung Quốc được xây như thế nào? Giải thích quá trình xây dựng cầu Hoa Giang. Video: Douyin/Xin Luoji

Với chiều dài 2.890 m, cây cầu vắt qua hẻm núi Hoa Giang, nơi được mệnh danh là "vết nứt của Trái Đất", là đại công trình mới nhất trong mạng lưới cơ sở hạ tầng đang mở rộng nhanh chóng của Trung Quốc.

Các kỹ sư Trung Quốc mất hơn ba năm để hoàn thành cầu Hoa Giang, từ khi khởi công năm 2022 và thông xe ngày 28/9. Cầu có nhịp chính dài 1.420 m, khiến nó cũng trở thành cây cầu có nhịp dài nhất thế giới được xây dựng ở khu vực miền núi.

Cầu có hệ giàn thép gồm 93 đoạn, tổng trọng lượng 21.000 tấn, đòi hỏi độ chính xác đến từng milimet ở độ cao hơn 600 m. Nhờ sử dụng "hệ thống cáp treo thông minh" mới, đội ngũ thi công đã hoàn thành toàn bộ quá trình lắp đặt chỉ trong 73 ngày và trải 5 lớp nhựa đường trên mặt cầu rộng 38.000 m2 chỉ trong hơn một tháng.

Thách thức lớn nhất trong quá trình xây dựng là tính toán khả năng chống gió trong hẻm núi, theo ông Nguyên Tuyền, chủ tịch tập đoàn đầu tư giao thông Quý Châu, đơn vị xây dựng cầu.

Khoảng cách hẹp nhất giữa hai bên hẻm núi là 300 m, nhưng nơi rộng nhất lên tới 3.000 m, địa hình phức tạp, địa thế hiểm trở. Khí hậu khu vực thay đổi thất thường, thời tiết phức tạp, sức gió có thể đạt tới cấp 14, cấp gió mạnh như bão với vận tốc gió giật 150-166 km/h.

Để nắm bắt quy luật của gió, các kỹ sư đã liên tục thử nghiệm trong hầm gió vật lý, đưa hệ thống đo gió bằng radar vào để tự động thu thập dữ liệu gió trong 24h một ngày, cung cấp thông tin chính xác cho công tác thiết kế cầu.

Cầu Hoa Giang đã đạt được nhiều đột phá công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cầu đường như thiết kế chống gió, thi công trên cao, sáng tạo "giải pháp Trung Quốc" cho việc xây dựng cầu ở khu vực miền núi, được cấp 21 bằng sáng chế, nhiều phương pháp được đưa vào tiêu chuẩn xây dựng cầu quốc gia.

"Đây là một 'cây cầu tiêu chuẩn' thể hiện khả năng đổi mới của Trung Quốc", Trương Dận, bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Giao thông Vận tải tỉnh Quý Châu bày tỏ.

Hồng Hạnh (Theo Xinhua)