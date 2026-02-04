Cầu xây xong rồi bỏ không

Nghệ AnCầu Na Phày - Đỏn Chám ở xã Quế Phong xây xong giữa năm ngoái nhưng bỏ không do thiếu đường dẫn, hàng nghìn người phải lội suối hoặc đi cầu treo.

Cầu Na Phày - Đỏn Chám bắc qua con suối nối bản Thanh Phong 1 và Thanh Phong 2 cùng các vùng lân cận thuộc xã Quế Phong, tổng mức đầu tư hơn 15 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Cầu rộng 7 m, dài 110 m, gồm ba nhịp, kết cấu bêtông cốt thép dự ứng lực. Hai đầu cầu có đường dẫn dài hàng trăm mét.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Phong (cũ) làm chủ đầu tư, hiện được chuyển giao cho UBND xã Quế Phong quản lý, khởi công cuối năm 2021, dự kiến hoàn thành sau ba năm.

Cầu Na Phày - Đỏn Chám hoàn thành phần chính nhưng hiện thiếu đường dẫn hai đầu. Ảnh: Hùng Lê

Nhà chức trách đánh giá đây là dự án trọng điểm, cấp bách, góp phần xóa điểm chia cắt, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân các bản vùng cao, nhất là trong mùa mưa lũ. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Quế Phong (cũ).

Theo kế hoạch, cầu hoàn thành vào cuối năm 2024, tuy nhiên mới xây xong phần thân cầu vào tháng 5/2025, đạt khoảng 67% giá trị hợp đồng. Các hạng mục còn thiếu gồm: lan can, đắp đất trong lòng mố, đường dẫn hai đầu...

Ông Lữ Đình Hiếu, Trưởng bản Thanh Phong 1, cho biết do cầu thiếu đường dẫn nên người dân địa phương phải đi qua cầu treo hoặc lội suối. Thống kê có khoảng 200 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu tại hai bản bị ảnh hưởng việc đi lại.

Việc cầu chưa thể lưu thông cũng ảnh hưởng đến giao thương. Xe tải chở vật liệu xây dựng, thu mua nông sản không thể qua cầu treo, buộc phải trung chuyển nhỏ lẻ, làm chi phí tăng cao. Nhiều mặt hàng như sắn và ngô thu hoạch thường bị thương lái ép giá do quãng đường vận chuyển xa. Vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao càng khiến việc đi lại của người dân tiềm ẩn nguy hiểm.

Phần mố cầu phía Nam kết thúc đột ngột giữa cánh đồng do thiếu đường dẫn. Ảnh: Hùng Lê

Ông Lưu Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Quế Phong, cho biết cầu Na Phày - Đỏn Chám chưa thể đưa vào sử dụng do thiếu nguồn đất đắp đường dẫn ở hai đầu, trong khi thời điểm này không có mỏ đất phù hợp theo hồ sơ phê duyệt ban đầu. Xã nhiều lần đôn đốc các đơn vị liên quan sớm bố trí vật liệu để tiếp tục thi công song chưa nhận được phản hồi tích cực.

Một lý do khác, theo Sở Xây dựng, hệ thống đường dây và cột điện hiện hữu chưa đáp ứng yêu cầu về chiều cao an toàn, khiến một số hạng mục chưa thể triển khai. Sở đang phối hợp với nhà thầu và các đơn vị liên quan tháo gỡ, hoàn thành dự án trong thời gian tới.

