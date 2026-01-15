Cầu xây 8 năm không xong, dân lấp rạch mở đường đi

Cầu Trần Bạch Đằng ở trung tâm Cần Thơ khởi công từ năm 2018 rồi bỏ hoang nhiều năm, khiến người dân bức xúc hùn tiền lấp rạch, làm đường tạm để đi lại.

Dự án cầu Trần Bạch Đằng bắc qua rạch Bà Bộ, nối phường Tân An và phường Long Tuyền (TP Cần Thơ), được khởi công 8 năm trước với vốn đầu tư 25,7 tỷ đồng, nhằm giảm tải giao thông và hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bờ rạch. Tuy nhiên, sau khi đóng một số cọc bêtông, công trình rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài, hiện trường chỉ còn bãi đất trống, vật liệu tập kết dang dở.

Ông Nguyễn Văn Dành (79 tuổi, phường Long Tuyền) cho biết gia đình ông bị thu hồi hơn 1.000 m2 đất, nhận bồi thường khoảng 1,1 tỷ đồng từ năm 2016 để làm cầu. "Ngày khởi công, người dân rất phấn khởi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cầu đâu", ông nói.

Người dân lấp rạch Bà Bộ mở đường từ phường Long Tuyền sang phường Tân An. Ảnh: An Bình

Theo ông Nguyễn Văn Dưỡng (76 tuổi), hàng trăm hộ dân khu tái định cư Cửu Long thường xuyên qua lại phường Tân An để học tập, khám chữa bệnh, sinh hoạt. Không có cầu, người dân phải đi vòng hơn 3 km qua quốc lộ 91B và các tuyến đường lớn, trong đó có đoạn thường xuyên đông xe, tiềm ẩn nguy hiểm.

Người dân đã góp 104 triệu đồng thuê cơ giới đắp đập ngang rạch Bà Bộ, làm đường bê tông dài khoảng 100 m, rộng 2,5 m, cho người đi bộ và xe máy chạy. Con đường tạm được đưa vào sử dụng khoảng 10 ngày nay, người dân cam kết tháo dỡ khi dự án chính thức triển khai, không yêu cầu bồi thường.

Người dân đi lại trên đường tạm mới mở. Ảnh: An Bình

Chính quyền phường Tân An nhìn nhận việc dự án chậm trễ gây bức xúc, song cho rằng việc tự ý lấp rạch Bà Bộ (rộng khoảng 15 m) là sai quy định, ảnh hưởng thoát nước và sẽ tổ chức tháo dỡ trong thời gian tới.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và Nông nghiệp TP Cần Thơ, dự án kéo dài do vướng mặt bằng, nhà thầu xin chấm dứt hợp đồng. Ngoài ra thiết kế ban đầu không còn phù hợp, quy mô nhỏ, tải trọng thấp, tuổi thọ ngắn.

Các trụ bêtông cốt thép làm móng cầu nằm tại công trường nhiều năm qua. Ảnh: An Bình

Cuối năm 2023, thành phố yêu cầu rà soát toàn bộ dự án và đến năm 2025 thống nhất điều chỉnh quy mô. Cầu Trần Bạch Đằng sẽ được đầu tư lại bằng bê tông cốt thép, mở rộng mặt cắt cầu và đường dẫn, đồng bộ hạ tầng hai khu tái định cư. Theo thiết kế mới, cầu dài 43,6 m, rộng hơn 20 m, có đường dẫn 50 m, tổng mức đầu tư 74 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026.

An Bình