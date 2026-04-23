Cầu Vỹ Dạ mở rộng 5 năm chưa xong

TP HuếĐược đầu tư hơn 110 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng lên 16 m, song cầu Vỹ Dạ bắc qua sông Như Ý vẫn dang dở sau gần 5 năm thi công.

5 năm trước, cầu Vỹ Dạ bắc qua sông Như Ý rộng 8 m với hai làn xe kết nối đường Phạm Văn Đồng và Bà Triệu trở thành điểm kẹt xe thường xuyên vào giờ cao điểm.

Để giải quyết, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ quyết định mở rộng cầu Vỹ Dạ thành 16 m với 4 làn xe, giao cho Ban Quản lý dự án chương trình phát triển các đô thị loại II làm chủ đầu tư. Đây là một trong những công trình nằm trong dự án phát triển các đô thị loại II tại TP Huế, tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

Cầu Vỹ Dạ bắc qua sông Như Ý vẫn chưa được mở rộng sau 5 năm thi công. Ảnh: Võ Thạnh

Theo thiết kế, cầu Vỹ Dạ sau mở rộng dài gần 170 m gồm cầu và đường dẫn, với 5 nhịp dầm, mặt cầu rộng 16 m. Trên tuyến có hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, lối dành cho xe lăn.

Dự án dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2024. Cùng với tuyến đường Phạm Văn Đồng được mở rộng và đường Bà Triệu, cầu Vỹ Dạ mới được kỳ vọng gỡ nút thắt kẹt xe cho trung tâm thành phố. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn dang dở.

Tại công trường, nhà thầu mới hoàn thành 8 trụ cầu và hai mố cầu hai bên; lắp đặt ba dầm lên các trụ. Hai bên cầu cũ được lắp hệ thống tôn cao hơn một mét, hệ thống sắt thép của cầu bị rỉ sét, vật liệu ngổn ngang.

Vào giờ cao điểm, cầu cũ thường ùn tắc. Ảnh: Võ Thạnh

Sở Tài chính TP Huế mới đây quyết định chấm dứt hợp đồng gói thầu số 28 đối với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình do công trường vắng bóng công nhân thi công. Trước đó, Ban Quản lý dự án chương trình phát triển các đô thị loại II cũng đã xử phạt nhà thầu 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng.

Ông Võ Văn Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án chương trình phát triển các đô thị loại II thuộc Sở Tài chính TP Huế, cho biết sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu, đơn vị đang cùng với đơn vị tư vấn giám sát rà soát, kiểm tra khối lượng thực tế thi công để lập lại dự toán, tổ chức đấu thầu.

Võ Thạnh