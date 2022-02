Cầu thủ U23 Việt Nam đi đường bộ sang Campuchia

Để kịp góp mặt trong trận quyết đấu với Thái Lan ở giải U23 Đông Nam Á, bốn cầu thủ sẽ di chuyển bằng ôtô sang Phnom Penh sáng mai 22/2.

Cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng 7-0 trước Singapore ngày 19/2. Ảnh: Anh Quốc

Một phần ba đội hình U23 Việt Nam nhiễm Covid-19, do đó HLV Đinh Thế Nam phải bổ sung sáu cầu thủ từ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chờ chuyến bay sang Phnom Penh, nhóm này sẽ không kịp đăng ký cho trận đấu với Thái Lan ở lượt cuối bảng C - diễn ra vào 19h thứ Ba 22/2. Do đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải chuyển sang phương án khác.

Nhờ một người hâm mộ nhường vé, hậu vệ trái Phan Tuấn Hải sẽ bay từ Hà Nội vào TP HCM lúc 23h30 hôm nay, để hội quân cùng tiền đạo cánh Huỳnh Tiến Đạt, hậu vệ trái Nguyễn Thanh Nhân và tiền vệ công Trần Bảo Toàn. Họ sẽ được xét nghiệm PCR phòng Covid-19, và đi ôtô từ TP HCM tới cửa khẩu Mộc Bài lúc 4h sáng mai. Với sự hỗ trợ của Liên đoàn Bóng đá Campuchia, nhóm cầu thủ này nhiều khả năng sẽ có mặt tại Phnom Penh lúc 13h - sáu tiếng trước trận Việt Nam - Thái Lan.

Hai cầu thủ còn lại trong danh sách bổ sung là Đinh Quý và Vũ Đình Hai sẽ bay vào TP HCM rồi sang Phnom Penh muộn hơn.

"Chúng tôi vừa xoay xở để bốn cầu thủ có thể di chuyển sang Campuchia bằng đường bộ, kịp vào danh sách đăng ký trận đấu với Thái Lan", một lãnh đạo VFF chia sẻ với VnExpress tối 21/2.

Việt Nam đánh bại Singapore 7-0 trong trận ra quân, để đứng đầu bảng C giải U23 Đông Nam Á. Đội tuyển chỉ cần hoà Thái Lan là vào bán kết. Thậm chí, nếu thua với cách biệt dưới bảy bàn, thầy trò Đinh Thế Nam vẫn đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Chủ nhà Campuchia sẽ lách khe cửa hẹp, nếu Việt Nam thắng Thái Lan với cách biệt trên ba bàn.

Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu. Trước đó Indonesia và Myanmar phải bỏ giải vì không đủ nhân sự. Vì thế, Ban tổ chức cho phép các đội bổ sung cầu thủ và chốt danh sách thi đấu một tiếng trước khi bóng lăn.

Lâm Thoả