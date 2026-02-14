Cầu thủ Tottenham ức chế vì HLV hay khen Arsenal

Sự ngưỡng mộ dành cho đại kình địch Arsenal là một trong những lý do khiến HLV Thomas Frank mất sự ủng hộ từ cầu thủ, rồi bị Tottenham sa thải chỉ sau 8 tháng.

"Ông ta liên tục luyên thuyên với cầu thủ về Arsenal, làm họ nhanh chóng thấy phát ngán", báo Anh Telegraph. dẫn lời một nguồn tin từ nội bộ Tottenham. "Ngay cả trước và sau trận derby tại sân Emirates, Frank vẫn thao thao bất tuyệt về việc Arsenal giỏi như thế nào. Cảm giác của rất nhiều người trong đội lúc đó chỉ đơn giản là: 'Làm ơn hãy ngậm miệng lại khi nói về Arsenal đi'".

Các cầu thủ Tottenham càng thêm ức chế khi hình ảnh Frank uống nước bằng chiếc cốc có in logo Arsenal trước trận đội nhà thua Bournemouth 2-3 bị rò rỉ. Một số thành viên trong đội được cho là đã lan truyền những bức hình này và biến nhà cầm quân 52 tuổi người Đan Mạch thành trò cười trước truyền thông.

HLV Thomas Frank trò chuyện với hậu vệ Ben Davies sau trận Tottenham thua Nottingham Forest 0-3 trên sân City Ground, Nottingham ngày 14/12. Ảnh: Reuters

Frank liên tục hứng áp lực từ truyền thông lẫn CĐV nhà suốt nhiều tuần lễ gần đây vì chuỗi kết quả tồi tệ. Những tiếng hô đòi sa thải và thông điệp phản đối HLV này liên tục vang lên trên các khán đài. Dù giúp Tottenham vào thẳng vòng knock-out Champions League, ông bất lực trong việc xoay chuyển tình thế ở đấu trường quốc nội.

Tottenham không thắng ở Ngoại hạng Anh kể từ ngày 28/12/2025, với chuỗi 8 trận toàn hòa và thua. Họ chỉ kiếm được hai điểm trong 6 trận gần nhất. Và thất bại bạc nhược 1-2 ngay trên sân nhà trước Newcastle hôm 11/2 vừa qua là giọt nước tràn ly đối với ban lãnh đạo CLB.

Frank chỉ thắng 7 và thua tới 11 trong tổng số 26 trận ở Ngoại hạng Anh, khiến Tottenham đứng thứ 16, và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 5 điểm tính đến khi họ thông báo sa thải HLV 52 tuổi. Đội cũng đã bị Aston Villa loại khỏi Cup FA từ vòng ba, và dừng bước ở vòng 4 Cup Liên đoàn Anh vì thua Newcastle.

Theo báo Anh Daily Mail Sport, CEO Tottenham Vinai Venkatesham và Giám đốc Thể thao Johan Lange đã rất miễn cưỡng khi sa thải Frank, nhưng vị thế của đội tại Ngoại hạng Anh không cho phép họ làm khác. Quyết định đã được báo cáo lên Hội đồng quản trị và tham khảo ý kiến của gia đình nhà Lewis trước khi chốt hạ.

Hai ngày sau khi sa thải Frank, Tottenham bổ nhiệm Igor Tudor làm HLV tạm quyền đến hết mùa. Nhà cầm quân 47 tuổi người Croatia sẽ ra mắt khi Tottenham gặp Arsenal trong trận derby Bắc London ngày 22/2.

Hà Phương tổng hợp