HLV của Tottenham bị chỉ trích vì cầm cốc Arsenal

AnhHLV Thomas Frank đối mặt làn sóng chỉ trích nặng nề khi cầm cốc in logo Arsenal trước trận Tottenham thua Bournemouth ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.

Trước giờ bóng lăn tại sân Vitality tối 7/1, Frank dạo quanh với một cốc cà phê trên tay. Ông dường như không để ý đến logo biểu tượng Arsenal. Hình ảnh đó nhanh chóng lan truyền, tạo nên cơn phẫn nộ với các CĐV Tottenham - đội bóng có mối thù địch truyền kiếp với Arsenal. Trên nhiều diễn đàn, không ít CĐV Tottenham kêu gọi CLB lập tức sa thải HLV 52 tuổi, trong bối cảnh đội bóng thi đấu ngày càng sa sút.

"Tôi hoàn toàn không để ý. Nếu biết mà vẫn cầm cái cốc đó thì thật ngu ngốc", Frank phân trần sau trận. "Thật buồn khi bóng đá lại phải bận tâm tới những chuyện như vậy. Tôi không bao giờ cố ý làm điều gì ngớ ngẩn".

Theo kênh BBC Sport, Frank được một nhân viên phục vụ đưa cốc cà phê quen thuộc khi đến sân. Không ai biết vì sao ban tổ chức trận đấu lại sử dụng chiếc cốc in logo Arsenal, nhưng cách đây bốn ngày Bournemouth vừa tiếp "Pháo thủ" ở vòng 20 Ngoại hạng Anh.

HLV Thomas Frank cầm cốc in logo Arsenal trước trận Tottenham thua 2-3 trên sân Bournemouth ở vòng 21 Ngoại hạng Anh ngày 7/1. Ảnh: PA Wire

Sự cố ngoài chuyên môn kể trên làm nổi bật thêm những vấn đề Tottenham đang đối mặt. Giống trận hòa Sunderland cuối tuần qua, "Gà trống" khởi đầu tốt khi Mathys Tel ghi bàn ngay phút thứ 5. Sau đó, họ để Bournemouth vùng lên dẫn ngược, từ các bàn thắng của Evanilson và Eli Junior Kroupi. Phút 78, Joao Palhinha hòa 2-2 cho Tottenham. Nhưng đến phút bù thứ năm, Antoine Semenyo - cầu thủ chuẩn bị chuyển sang Man City - tỏa sáng với cú đá ngoài vòng cấm ấn định tỷ số 3-2.

Sau 21 vòng, Tottenham đang đứng thứ 14 Ngoại hạng Anh - đúng bằng vị trí cùng thời điểm mùa trước. Khi đó, họ hơn nhóm xuống hạng tám điểm và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17. Còn hiện tại, "Gà trống" chỉ hơn Nottingham Forest - đội xếp thứ 17 - đúng sáu điểm.

Về chuyên môn, Tottenham đang nằm trong nhóm tạo ra ít cơ hội nhất giải. Chỉ có bốn đội tung ra ít cú sút hơn đội bóng của Frank từ đầu mùa. Dù vậy, hiệu suất dứt điểm của họ tương đối tốt, với 30 bàn - nhiều hơn tám đội khác tại Ngoại hạng Anh. Tottenham cũng xếp thứ 16 về số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương và dẫn đầu một thống kê tiêu cực: mắc tới 25 lỗi trực tiếp dẫn đến cú sút của đối thủ.

Joao Palhinha (áo vàng) móc bóng quân bình tỷ số 2-2 cho Tottenham. Ảnh: Shutterstock

"Thật sự rất đau đớn", Frank thừa nhận sau trận. "Thủng lưới ở phút bù giờ khiến mọi thứ trở nên khó chấp nhận".

Cựu thủ môn Shay Given thì nhận xét HLV người Đan Mạch "trông kiệt quệ và căng thẳng", cho thấy sức ép nặng nề hiện tại ở Tottenham.

Sau trận, Palhinha cùng Micky van de Ven còn tranh cãi với nhóm CĐV Tottenham. Pedro Porro phải nhờ thủ môn Guglielmo Vicario can ngăn để hạ nhiệt căng thẳng.

"Các cầu thủ và tôi đều thất vọng. Người hâm mộ cũng vậy, điều đó hoàn toàn tự nhiên", Frank nói. "Bóng đá là cảm xúc, và lúc này mọi thứ đều rất đáng tiếc với Tottenham".

Ngày 10/1, Tottenham trở về sân nhà gặp Aston Villa ở vòng ba Cup FA.

Hồng Duy (theo BBC)