Cầu thủ Stuttgart bị bắt nạt

Hà LanAngelo Stiller, tiền vệ của Stuttgart đang được Man Utd quan tâm, bị đồng nghiệp chế giễu về ngoại hình ở Europa League.

Chiếc mũi ngoại cỡ của Stiller do tật hở hàm ếch bẩm sinh bị Victor Edvardsen bên phía Go Ahead Eagles bỡn cợt, dẫn đến tranh cãi dữ dội với một cuộc ẩu đả nhỏ giữa đôi bên. Nhiều cầu thủ Stuttgart bức xúc, đối đầu Edvardsen trong lúc Stiller lộ rõ vẻ tức giận. Kết cục cả hai đều nhận thẻ vàng.

Stiller (đen) bị Edvardsen (số 16) chế nhạo chiếc mũi, trong trận Go Ahead Eagles thua Stuttgart 0-4, trên sân De Adelaarshorst, Deventer, Hà Lan hôm 28/11. Ảnh: Reuters

Hành động của Edvardsen vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Phát biểu trên Ziggo Sport, cựu danh thủ Wesley Sneijder phẫn nộ: "Cậu ấy cần đến phòng thay đồ Stuttgart và xin lỗi ngay lập tức. Đây là hành vi bắt nạt. Chúng ta đều biết việc bắt nạt có thể dẫn đến hậu quả như thế nào trong cuộc sống. Sự việc này không thể xem nhẹ. Go Ahead Eagles phải kéo tai và lôi cậu ấy đi xin lỗi ngay. Đầu cậu ta có vấn đề. Tôi không muốn bàn thêm vì càng nói càng giận".

Go Ahead Eagles, đội bóng của Hà Lan, phạt Edvardsen 580 USD, cùng thông báo số tiền này sẽ được làm từ thiện. Về phía Edvardsen, tiền đạo Thụy Điển cuối cùng đã đăng đàn xin lỗi dù sau trận nói rằng chưa biết có làm điều đó hay không.

"Tôi xin lỗi vì hành động mới đây. Những gì được nói ra không được phép xuất hiện trên sân bóng", Edvardsen đưa ra thông báo. "Sau trận, tôi đã đến phòng thay đồ của Stuttgart rồi xin lỗi. Tôi hiểu mình cần làm gương và phải cư xử đúng đắn hơn".

Stiller được truyền thông Anh tin là nằm trong danh sách những mục tiêu chuyển nhượng của Man Utd. Tuyển thủ Đức đã chơi 19 trận cho Stuttgart mùa này. Tiền vệ phòng ngự 24 tuổi được gọi lên tuyển Đức lần đầu năm 2024 và đã có năm lần khoác áo "Cỗ xe tăng".

Khả năng thu hồi bóng, chuyền bóng sáng tạo và tư duy chiến thuật tốt khiến Stiller được đánh giá là tiền vệ phòng ngự hay bậc nhất Bundesliga. Hợp đồng hiện tại giữa anh và Stuttgart dài đến năm 2028. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Bayern được định giá khoảng 58 triệu USD. Bên cạnh Man Utd, Real và Liverpool được cho là đang quan tâm đến Stiller.

Vy Anh