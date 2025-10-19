Cầu thủ La Liga phản đối việc đưa trận Villarreal - Barca sang Mỹ

Tây Ban NhaCác cầu thủ Real Oviedo và Espanyol công khai phản đối kế hoạch tổ chức trận đấu La Liga tại Miami (Mỹ), và được HLV của Real Madrid, Xabi Alonso ủng hộ.

Trong trận Real Oviedo thua Espanyol 0-2 ở vòng 9 La Liga ngày 18/10, các cầu thủ hai đội đứng yên, không thi đấu 15 giây đầu tiên để phản đối việc La Liga đưa trận Barca - Villarreal sang Mỹ. Tuy nhiên, tín hiệu truyền hình quốc tế bất ngờ cắt ra cảnh quay bên ngoài sân trong 25 giây đầu, khiến người xem không thấy được hình ảnh biểu tình.

Các cầu thủ Real Oviedo và Espanyol đứng yên, không thi đấu 15 giây đầu trận đấu ở vòng 9 La Liga ngày 17/10. Ảnh: ESPN

Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) cho biết các cuộc biểu tình sẽ diễn ra ngay sau tiếng còi khai cuộc trong tất cả các trận vòng 9 La Liga. AFE nhấn mạnh hành động này là "biểu tượng nhằm phản đối sự thiếu minh bạch, đối thoại và nhất quán" của La Liga về kế hoạch thi đấu ở Mỹ.

Theo AFE, đội trưởng của cả 20 CLB ở La Liga thống nhất với hình thức phản đối, dù Barca và Villarreal - hai đội liên quan trực tiếp đến trận đấu tại Miami - sẽ không tham gia dừng trận.

Đội trưởng Espanyol Leandro Cabrera là người đầu tiên công khai lên tiếng: "Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là sự tôn trọng và minh bạch. La Liga muốn họp khi vé đã được bán hết, và khi đó thì còn ý nghĩa gì nữa? Nếu mọi thứ minh bạch, sao họ không ngồi lại và thảo luận với chúng tôi từ đầu?".

HLV Hansi Flick cũng bày tỏ sự không hài lòng khi phải di chuyển hơn 7.200 km để thi đấu một trận La Liga. "Các cầu thủ không vui, và tôi cũng vậy. Nhưng LaLiga đã quyết định, nên chúng tôi phải tuân theo", nhà cầm quân người Đức nói trong cuộc họp báo hôm 17/10.

Tiền vệ Frenkie de Jong cũng chỉ trích việc di chuyển quá nhiều trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, đặc biệt khi Barca còn phải sang Arab Saudi đá Siêu Cup Tây Ban Nha đầu tháng 1/2026.

Chủ tịch Barca, Joan Laporta thì bảo vệ quyết định này, coi đây là cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng của CLB tại thị trường thể thao Mỹ. Tương tự, chủ tịch La Liga Javier Tebas cho rằng việc đưa trận đấu ra nước ngoài là chìa khóa để tăng doanh thu trung và dài hạn, đồng thời giúp bản quyền truyền hình của giải đấu tiệm cận Ngoại hạng Anh. Ông tiết lộ La Liga dự kiến biến trận đấu quốc tế trên đất Mỹ này thành sự kiện thường niên.

Trận Villarreal - Barca sẽ diễn ra ngày 20/12 tại sân Hard Rock, Miami - sân nhà của đội bóng bầu dục Miami Dolphins. Đây sẽ là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên một trận đấu thuộc top 5 giải VĐQG lớn châu Âu được tổ chức ở nước ngoài, theo mô hình từng được giải bóng rổ NBA và bóng bầu dục NFL áp dụng thành công.

La Liga cho biết sẽ thuê máy bay riêng đưa khoảng 2.000 - 3.000 cổ động viên của Villarreal sang Mỹ để cổ vũ cho đội nhà. Villarreal - vốn là đội chủ nhà theo lịch - còn nhận các biện pháp bù đắp cho người sở hữu vé mùa.

HLV Xabi Alonso phát biểu trong buổi họp báo trước trận Real Madrid gặp Getafe ở vòng 9 La Liga. Ảnh: AFP

Trong buổi họp báo hôm qua, HLV Xabi Alonso ủng hộ các cuộc biểu tình, gọi đây là động thái tích cực. "Chúng tôi phản đối trận đấu ở Miami vì nó ảnh hưởng đến tính công bằng của giải đấu", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Không có sự đồng thuận giữa các CLB, và chúng tôi không được tham khảo ý kiến. Các cuộc biểu tình là hợp lý vì đó là cảm xúc chung của nhiều đội. Nếu có sự nhất trí, điều đó có thể chấp nhận được, nhưng hiện giờ thì không".

Alonso từ chối bình luận về khả năng cầu thủ đình công trong tương lai, chỉ khẳng định rằng những quyết định đó sẽ do người khác đưa ra. HLV 43 tuổi cho rằng điều quan trọng nhất là La Liga phải lắng nghe tiếng nói của các đội bóng, thay vì áp đặt các quyết định mang tính đơn phương.

Hồng Duy (theo ESPN)