Tiền vệ Barca phản đối đá La Liga tại Mỹ

Theo tiền vệ Frenkie de Jong, việc đưa trận Villarreal - Barca sang Mỹ đá trên sân Hard Rock, Miami ngày 20/12 là không tốt cho các cầu thủ.

"Tôi không thích việc phải sang đó thi đấu và tôi không đồng ý với quyết định này", De Jong nói trong buổi họp báo ngày 8/10 trước trận Hà Lan gặp Malta ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu. "Điều đó không công bằng cho giải đấu, cũng không tốt cho các cầu thủ vì phải di chuyển quá xa".

Tiền vệ thuộc biên chế Barca cho rằng đây là quyết định mang tính thương mại hơn là thể thao. "Tôi hiểu lý do tài chính, nhưng không đồng ý. Đây không phải hướng đi đúng", anh nói tiếp. "Các CLB sẽ được lợi về thương hiệu, nhưng tôi không chia sẻ quan điểm đó. Chúng ta luôn than phiền về lịch thi đấu dày đặc và việc di chuyển quá nhiều, vậy mà giờ lại thêm một chuyến bay dài nữa".

Frenkie de Jong (phải) tranh chấp với Jude Bellingham trong trận Barca thắng Real 4-3 trên sân Montjuic, Barcelona, Catalunya, Tây Ban Nha ngày 11/5/2025. Ảnh: Reuters

HLV tuyển Hà Lan và là cựu HLV Barca, Ronald Koeman đồng tình với học trò. "Điều này thật vô lý", ông bày tỏ. "Trận Barca làm khách của Villarreal vốn rất khó khăn, giờ lại diễn ra trên sân trung lập, nơi có nhiều CĐV Barca hơn. Như vậy là không công bằng".

Hồi đầu tuần, La Liga xác nhận kế hoạch đưa trận Barca gặp Villarreal tới Mỹ sau khi được UEFA "bật đèn xanh". Theo đó, màn so tài dự kiến diễn ra ngày 20/12 tại sân Hard Rock, Miami - sân nhà của đội bóng bầu dục Miami Dolphins. Đây sẽ là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên một trận đấu thuộc top 5 giải VĐQG lớn châu Âu được tổ chức ở nước ngoài, theo mô hình từng được giải bóng rổ NBA và bóng bầu dục NFL áp dụng thành công.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas mô tả sự kiện là bước tiến mang tính lịch sử đưa bóng đá Tây Ban Nha lên tầm toàn cầu. Ông khẳng định: "Chúng tôi hiểu có những lo ngại, nhưng cần đặt điều này trong bối cảnh: đây chỉ là 1 trong 380 trận của mùa giải. La Liga có hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới, và họ xứng đáng có cơ hội được xem trực tiếp những ngôi sao thi đấu".

Theo kênh ESPN, LĐBĐ Mỹ (U.S. Soccer) đã chấp thuận, chỉ còn chờ phê duyệt cuối cùng từ CONCACAF. Villarreal - vốn là đội chủ nhà theo lịch - sẽ nhận các biện pháp bù đắp cho người sở hữu vé mùa. Chủ tịch CLB Fernando Roig cho biết đây là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm điều đặc biệt.

Chủ tịch của Barca, Joan Laporta cũng bày tỏ sự phấn khích. "Chúng tôi háo hức được tái ngộ người hâm mộ tại Mỹ, một trong những thị trường chiến lược của CLB. Miami là nơi có cộng đồng Barca đông đảo, và trận đấu chắc chắn sẽ là một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao", ông nói.

Chủ tịch Joan Laporta ủng hộ kế hoạch đưa trận đấu của Barca sang Mỹ. Ảnh: FC Barcelona

Tuy nhiên, quyết định này vẫn gây tranh cãi lớn. Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) phản đối vì cho rằng việc tổ chức trận đấu trong nước ở nước ngoài "ảnh hưởng đến quyền lợi và công bằng thi đấu".

Kình địch của Barca - Real Madrid cũng phản đối, cho rằng trận đấu ngoài lãnh thổ Tây Ban Nha sẽ làm méo mó tính cạnh tranh của giải. Các CLB không thể ngăn kế hoạch ngay lập tức, nhưng có thể khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

La Liga đã theo đuổi ý tưởng tổ chức trận đấu ở Mỹ từ năm 2017 nhưng liên tục bị LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) và UEFA cản trở. Mãi tới đầu năm nay, RFEF mới lần đầu chấp thuận nguyên tắc, mở đường cho sự kiện mang tính đột phá này.

Trận Villarreal - Barca cũng được kỳ vọng đem lại nguồn thu lớn từ quảng cáo, bản quyền và vé, khi giá vé trung bình dự kiến vào khoảng 120-250 USD, trong khi các gói VIP có thể vượt 1.000 USD. Với sức chứa hơn 65.000 chỗ, Hard Rock Stadium được dự báo sẽ cháy vé khi Barca - đội bóng có lượng fan khổng lồ tại Mỹ - đặt chân đến Miami.

ESPN bình luận: "Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, đây vẫn là dấu mốc cho thấy tham vọng toàn cầu hóa của La Liga - giải đấu vốn đang nỗ lực bắt kịp Ngoại hạng Anh về tầm ảnh hưởng quốc tế".

Hồng Duy