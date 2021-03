Cầu thủ Giang Tô rao bán nhà

Nhằm thoát gánh nặng kinh tế sau khi CLB ngừng hoạt động, nhiều nội binh của Giang Tô đã bán nhà hoặc tìm công việc bán thời gian.

Cầu thủ Giang Tô mừng chức vô địch Super League 2020. Ảnh: Xinhua.

Theo Sohu, đại diện Liên đoàn Bóng đá tỉnh Giang Tô yêu cầu các thành viên CLB Giang Tô (Jiangsu FC), bao gồm cả cầu thủ, bình tĩnh và chờ hướng dẫn về cách xử lý hợp đồng lao động hiện tại. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng hứa thanh toán phần nợ lương tồn đọng.

Về phía cầu thủ, đa phần muốn trở thành cầu thủ tự do, để tự do tìm bến đỗ mới trước khi thị trường chuyển nhượng Trung Quốc đóng cửa ngày 26/3. Do Covid-19, áp lực kinh tế lên cầu thủ, nhất là những cầu thủ nội của Giang Tô rất lớn. Một số đang rao bán nhà tại thành phố Nam Kinh vì không chịu nổi tiền lãi vay ngân hàng.

Từ hôm 28/2, các cầu thủ Giang Tô không được tập tại trung tâm huấn luyện Từ Châu. Một số rèn cảm giác bóng tại sân Giang Ninh trong lúc chờ phán quyết tương lai. Số còn lại tập chay trong phòng gym.

Trong số các thành viên đội một của Giang Tô lúc này, thủ môn Gu Chao, hậu vệ Zhou Yun và tiền vệ Ji Xiang đã hết hợp đồng từ cuối mùa 2020. Họ có thêm hai tuần tìm CLB mới so với các thành viên khác, do quy định nới thời gian đăng ký với cầu thủ tự do.

Hội CĐV Giang Tô giăng biểu ngữ, yêu cầu bảo vệ đội bóng. Ảnh: Xinhua.

Các ngoại binh cũng tìm cách rời Giang Tô. Alex Teixeira, ngôi sao số một đã ra đi. Cựu trung vệ Inter, Miranda và tiền đạo người Italy, Eder hiện gây áp lực để được thanh lý sớm hợp đồng. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ của đội vô địch Trung Quốc bơ vơ, và nhiều khả năng chấp nhận tìm cơ hội xuống chơi ở giải hạng Nhất.

Trong phát biểu chiều 4/3, đại diện Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc nói "ưu tiên nguyện vọng của các cầu thủ Giang Tô" trong việc xử lý hợp đồng. Tuy nhiên, vị này nhấn mạnh, CLB không tan rã mà chỉ ngừng hoạt động.

Sau khi Giang Tô tuyên bố ngừng hoạt động, Hội CĐV đội bóng đã kéo đến sân tập và giăng biểu ngữ: "Không ngại khó, nhiệt huyết bảo vệ đội Giang Tô". Dù vậy, số phận nhà vô địch Trung Quốc giờ vẫn bị bỏ ngỏ.

Thắng Nguyễn (theo Sohu)