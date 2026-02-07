Cầu thủ Đình Bắc cùng dàn sao dự thảm đỏ

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (thứ hai từ phải qua) và êkíp Mưa đỏ - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị, gây sốt năm qua với doanh thu kỷ lục hơn 700 tỷ đồng.



WeChoice Awards diễn ra thường niên từ năm 2014 đến nay. Giải thưởng nhằm tôn vinh những gương mặt, sự kiện gây chú ý trong năm, trong đó hạng mục nhân vật truyền cảm hứng. Năm nay, giải trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" - kể những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.