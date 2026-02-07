Cầu thủ Đình Bắc cùng dàn sao dự thảm đỏ

Tiền đạo 22 tuổi dự thảm đỏ tối 7/2 tại TP HCM. Anh được đề cử ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng vì loạt thành tích, trong đó có công giúp Việt Nam giành giải ba U23 châu Á 2026, đồng thời đoạt danh hiệu Vua phá lưới.
Hoa hậu H'Hen Niê diện bộ đầm phối trang sức kim loại của nhà thiết kế Song Toàn. Gần đây, cô trở lại công việc sau sáu tháng nghỉ ngơi, sinh con đầu lòng.
TikToker Lê Tuấn Khang diện áo dài đơn sắc trên thảm đỏ. Năm qua, anh lấn sân điện ảnh với vai khách mời trong phim Lật mặt 8 của đạo diễn Lý Hải.
Phương Mỹ Chi diện đầm đính sequin với thiết kế tua rua. Với ca sĩ, năm 2025 có nhiều cột mốc đáng nhớ như đoạt quán quân show Em xinh say hi với phiếu bình chọn áp đảo, đứng hạng ba tại Sing! Asia - cuộc thi âm nhạc mở ra tầm khu vực.
Hoa hậu Ngọc Châu phối đầm cúp ngực với áo choàng đồng điệu.
Diễn viên Quỳnh Lương nổi bật với thiết kế cut-out.
"Em xinh" Juky San hưởng ứng mốt khoe nội khi chọn bộ váy xuyên thấu.
Huyền Baby - thí sinh Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024 - diện váy đính sequin cùng áo khoác tua rua.
Diễn viên Jun Vũ.
Á hậu Mâu Thủy.
Ca sĩ Thể Thiên (phải) - cháu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - bên nhà sáng tạo nội dung An Trương.
Gia đình chị Vàng Thị Thông - đề cử Nhân vật truyền cảm hứng - được yêu mến qua show thực tế Gia đình Haha.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền (thứ hai từ phải qua) và êkíp Mưa đỏ - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị, gây sốt năm qua với doanh thu kỷ lục hơn 700 tỷ đồng.
WeChoice Awards diễn ra thường niên từ năm 2014 đến nay. Giải thưởng nhằm tôn vinh những gương mặt, sự kiện gây chú ý trong năm, trong đó hạng mục nhân vật truyền cảm hứng. Năm nay, giải trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" - kể những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.
Dàn sao dự thảm đỏ WeChoice Awards 2025. Video: Mai Nhật
Mai Nhật
Ảnh: Ban tổ chức cung cấp