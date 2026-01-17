Cầu thứ 7 qua sông Trà Khúc sắp thông xe

Quảng NgãiCầu và đường thuộc Đập dâng sông Trà Khúc dài 1,4 km, dự kiến thông xe trước Tết Bính Ngọ, là công trình đường bộ thứ 7 qua sông.

Ngày 16/1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh thi công đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, ưu tiên hoàn thiện cầu và đường để kịp thông xe, phục vụ người dân đi lại trong Tết Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị sớm làm xong nền, mặt đường và hệ thống chiếu sáng trên tuyến qua đập; đồng thời rà soát, bố trí phương án bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm đấu nối với đường Hoàng Sa (bờ bắc) và Trường Sa (bờ nam), tránh phát sinh xung đột khi xe chạy qua.

Đoạn cầu nối đảo Ngọc ở giữa sông với đường Trường Sa ở phía nam (xã An Phú) đã hoàn thành. Ảnh: Phạm Linh

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư), đến nay khối lượng xây lắp đến nay đạt khoảng 97%, tương đương hơn 1.196 tỷ đồng. Phần cầu và đường gần hoàn thiện, trong khi các hạng mục thủy lợi và công trình phụ trợ dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay.

Ngoài ra hai đoạn cầu dài gần một km đã cơ bản xong, các đơn vị đang xử lý mối nối giữa các nhịp. Đoạn đường dài khoảng 430 m qua đảo Ngọc ở giữa sông đã được đổ cấp phối, đang lu nền. Nhiều người dân hai bờ đã đi bộ, tập thể dục trên tuyến cầu – đường này.

Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, khởi công giữa năm 2019. Dự án kết hợp thủy lợi và giao thông, nhằm dâng nước tạo cảnh quan, hạn chế xâm nhập mặn, bổ sung nguồn nước sinh hoạt, đồng thời mở hướng phát triển đô thị đảo Ngọc và giao thông đường thủy, đường bộ.

Cầu đập dâng nối bờ bắc ở nút giao với đường Hoàng Sa. Ảnh: Phạm Linh

Công trình gồm hai đoạn cầu nối đảo Ngọc với xã An Phú (bờ nam) và phường Trương Quang Trọng (bờ bắc), ở giữa là tuyến đường bộ qua đảo. Phần thủy lợi là cống ngăn sông rộng gần 720 m, gồm 19 khoang có cửa van vận hành tự động, kèm khoang tràn và đường cá đi.

Khi tuyến cầu – đường qua đập dâng thông xe, hạ lưu sông Trà Khúc dài hơn 16 km sẽ có 7 cầu đường bộ, tăng thêm một trục kết nối quan trọng cho khu vực trung tâm Quảng Ngãi.

Phạm Linh