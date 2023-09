Cầu thang dưới giếng trời nên chọn tay vịn loại nào?

Tôi phân vân không biết nên chọn chất liệu tay vịn cầu thang loại nào để vừa bền vừa tiết kiệm chi phí.

Tôi đang cải tạo căn nhà phố 3 tầng. Ngân sách không có nhiều nên muốn tìm các phương án thi công hợp lý, độ bền cao, ít hỏng hóc hay cần bảo dưỡng liên tục.

Cầu thang nhà tôi đặt ở dưới giếng trời, có mái kính che chắn và vẫn có ánh nắng chiếu xuống vào buổi trưa. Vậy tôi nên làm tay vịn bằng chất liệu gì cho phù hợp? Xin chuyên gia tư vấn giúp!

Độc giả: Khả

Chuyên gia tư vấn:

Tay vịn cầu thang không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình khi lên xuống, mà còn đáp ứng yếu tố thẩm mỹ cho ngôi nhà. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại chất liệu tay vịn khác nhau như: gỗ, sắt, inox, kính... với mẫu mã và chi phí đa dạng.

Bạn có thể cân nhắc chọn chất liệu phù hợp thông qua bảng so sánh ưu - nhược điểm dưới đây:

Chất liệu Ưu điểm Nhược điểm Gỗ Tính thẩm mỹ cao với màu sắc và vân gỗ sắc nét. Tạo cảm giác ấm áp khi sử dụng. Dễ bị mối mọt nếu không được xử lý kỹ thuật tốt. Sắt Độ bền cao Dễ uốn cong Dễ hoen rỉ, tróc sơn gây mất thẩm mỹ. Inox Thẩm mỹ cao Dễ dàng vệ sinh Hạn chế thay đổi khi chịu tác động của thời tiết. Không phù hợp với phong cách thiết kế sang trọng. Dễ biến dạng khi va đập. Kính cường lực Tính thẩm mỹ cao Khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt. Tạo hiệu ứng mở rộng không gian. Kén người dùng bởi cảm giác không chắc chắn. Không thể uốn cong tạo hình. Yêu cầu kỹ thuật thi công cao.

Trường hợp của bạn, nếu cầu thang đặt dưới khu vực giếng trời thì nên chọn tay vịn bằng sắt hoặc inox vì chất liệu này có thể thích nghi tốt với điều kiện ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, đồng thời có độ chắc chắn cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Nên chọn loại thép có lớp mạ kẽm, độ dày tối thiểu từ 1,4 mm để tăng độ bền, tránh han gỉ.

Về kích thước, tay vịn cần có đường kính khoảng 6 cm, thiết kế hình tròn hay oval để dễ cầm, nắm. Khoảng cách của lan can và tay vịn cần bố trí từ 0,9-1 m so với bề mặt bậc thang, để giữ an toàn cho người đi lại. Giá thành của tay vịn và lan can bằng chất liệu sắt, inox thường dao động từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng một mét dài.

Lưu ý, hình thức của tay vịn và lan can cầu thang còn tùy thuộc vào khu vực giếng trời lớn hay nhỏ, mức độ tác động trực tiếp của thời tiết và phong cách thiết kế chung của ngôi nhà.

KTS Huỳnh Xuân Hải

Công ty cổ phần Thiết kế - Xây dựng và Đào tạo Kiến Thiết Việt