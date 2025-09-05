Cầu nối cao tốc Bến Lức với cảng Cái Mép sau 2 năm thi công

Cầu và đường dẫn ở phía Đồng Nai băng qua rừng ngập mặn đang trong giai đoạn thi công đại trà cọc khoan nhồi, trụ đất gia cố xi măng và mặt bằng công trường. Đến nay, tiến độ hạng mục này đạt khoảng 0,45% tổng giá trị xây lắp.

Hiện đoạn này còn vướng gần 3 ha mặt bằng, dự kiến hoàn tất trong quý 3 năm nay để bàn giao cho đơn vị thi công.