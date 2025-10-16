'Cậu nhỏ' cương cứng 10 ngày, người đàn ông vượt 1.000 km cấp cứu

Người đàn ông 41 tuổi vượt 1.000 km từ Gia Lai ra Hà Nội cấp cứu do tình trạng cương dương kéo dài suốt 10 ngày liên tục, gây đau đớn.

Hôm 15/8, đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết bệnh nhân xuất hiện tình trạng cương dương đột ngột dù không có kích thích tình dục hay sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Ban đầu, anh e ngại nên không đi khám. Đến ngày thứ 9, do không thể chịu nổi cơn đau ngày càng tăng, anh mới đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị giảm đau nhưng không cải thiện.

Nhận thấy nguy cơ hoại tử và mất chức năng sinh lý vĩnh viễn, các bác sĩ địa phương đã chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây, y bác sĩ khoa Nam học cấp cứu khẩn cấp, phẫu thuật giải áp thể hang, giúp dương vật trở lại trạng thái bình thường.

Bác sĩ Phan Lê Nhật Long, khoa Nam học, cho biết đây là tình trạng cương đau dương vật kéo dài, một cấp cứu nam khoa khẩn cấp. Ông lý giải dương vật cương cứng liên tục trên 4 giờ mà không liên quan đến kích thích tình dục sẽ gây thiếu oxy mô, dẫn đến tổn thương không hồi phục ở thể hang.

"Bệnh nhân đến viện sau 10 ngày là quá muộn, tiên lượng khả năng phục hồi cương dương tự nhiên rất hạn chế", bác sĩ Long nói và nhấn mạnh nếu người bệnh đến sớm trong 4-6 giờ đầu, cơ hội bảo tồn chức năng sinh lý gần như tuyệt đối.

Các bác sĩ mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các chuyên gia cho biết nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể là sử dụng sai liều thuốc điều trị rối loạn cương, thuốc hướng thần, thuốc hạ huyết áp, các bệnh lý huyết học hoặc chấn thương vùng chậu. Tuy nhiên, trường hợp của bệnh nhân trên không xác định được nguyên nhân rõ ràng.

Bác sĩ cảnh báo khi dương vật cương cứng trên 4 giờ, nam giới cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

Lê Nga