Cầu Long Biên sửa xong, tàu được chạy trở lại

Chiều 9/2, đơn vị sửa chữa đã khắc phục xong sự cố hư hỏng dàn thép cầu Long Biên, ngành đường sắt cho phép tàu hỏa tuyến Hà Nội - Hải Phòng lưu thông trở lại trên cầu.

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt, tàu Hải Phòng - Hà Nội LP8 là chuyến tàu đầu tiên qua cầu. Trong các ngày từ 10-12/2, đôi tàu LP7/LP8 Hà Nội - Hải Phòng sẽ khởi hành và kết thúc tại ga Long Biên.

Các mác tàu khác gồm LP2/LP3, LP6/LP5 giữa Hà Nội - Hải Phòng; HP2 Hải Phòng - Hà Nội, HP1 Hà Nội - Hải Phòng; đôi tàu SP7/SP8 giữa Hà Nội - Lào Cai sẽ khởi hành và kết thúc tại ga Hà Nội.

Tàu Hà Nội "5 cửa ô" chạy ngày 10/2 cũng khởi hành và kết thúc tại ga Hà Nội, thay vì ga Gia Lâm như trước đó.

Vị trí dàn thép bị hư hỏng, phải sửa chữa trong một tuần. Ảnh: VNR

Chiều 2/2, nhân viên Công ty CP Đường sắt Hà Hải phát hiện hư hỏng tại nút dàn thép mạ thượng (giữa Ô10 và Ô11) thuộc nhịp 18 cầu Long Biên. Bản thép tiếp điểm bị đứt toàn bộ tiết diện, các thanh mạ thượng bị tách rời tại hai nút giàn thượng và hạ lưu, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình và an toàn giao thông.

Sau khi phát hiện hư hỏng, ngành đường sắt đã phải phong tỏa, không cho tàu qua cầu Long Biên để tập trung sửa chữa, khắc phục.

Theo đó, tất cả các chuyến tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng và tàu Hà Nội - Năm cửa ô phải thay đổi điểm đầu - cuối, tổ chức đón trả khách tại ga Gia Lâm thay vì ga Hà Nội như thường lệ. Riêng với vận tải hàng hóa, các đoàn tàu đi theo hướng qua cầu Thăng Long để đi vào tuyến vành đai Bắc Hồng - Văn Điển về ga Giáp Bát.

Tàu hỏa trên cầu Long Biên, tháng 9/2024. Ảnh: Anh Duy

Anh Duy