Câu hỏi sa hình mới trong bộ đề sát hạch lái xe từ 1/6

Bộ đề sát hạch mới do Bộ Công an biên soạn, áp dụng từ 1/6, thêm một câu sa hình mới, nâng tổng số câu sa hình lên 115.

Bắt đầu từ tháng 6, bộ đề 600 câu hỏi sát hạch mới do Bộ Công an biên soạn sẽ được áp dụng vào các kỳ thi lấy giấy phép lái xe, thay thế cho bộ 600 câu hỏi do Bộ GTVT đã biên soạn trước đó. Nhiều câu hỏi được bổ sung, sửa đổi hoặc thêm mới, ví dụ như loạt câu hỏi về xe điện lần đầu tiên xuất hiện trong bộ đề.

Mục ít sửa đổi nhất là phần sa hình. Về cơ bản, nội dung và đáp án của các câu hỏi vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi ở một số từ ngữ nhằm giúp câu hỏi trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ như loạt câu hỏi "Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?" ở bộ đề cũ được chuyển thành "Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?".

Điểm bổ sung mới ở mục sa hình là tăng một câu hỏi, từ 114 câu ở bộ đề cũ lên 115 câu ở bộ đề mới. Câu hỏi bổ sung là:

Câu 486: Theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

1. Xe khách, xe tải, xe môtô.

2. Xe tải, xe môtô.

3. Chỉ xe con.

>> Xem đáp án và giải thích

Hồ Tân