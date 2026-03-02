Cậu học trò Trường THCS Phan Bội Châu 'đốt nóng' lễ chào cờ bằng màn trình diễn đầy cảm xúc bài hát 'Tiếng đàn Ta Lư'.

Trong không khí trang nghiêm quen thuộc của lễ chào cờ, cậu học trò bất ngờ cất giọng hát khiến cả sân trường từ ngỡ ngàng chuyển sang vỗ tay rần rần. Không phải cuộc thi âm nhạc, cũng chẳng phải chương trình văn nghệ lớn, nhưng năng lượng mà em mang lại đủ làm "nóng" cả buổi sáng. Thầy cô đứng dưới cũng phải mỉm cười, còn bạn bè thì khỏi nói, cổ vũ nhiệt tình như concert mini.

Cậu học trò hát khiến cả trường 'nổi da gà'

Màn trình diễn kéo dài đến phút cuối mà không hề giảm nhiệt, đúng nghĩa "cháy sân khấu". Khoảnh khắc ấy cho thấy đôi khi chỉ cần một chút tự tin và chân thành, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên dễ thương hơn hẳn. Và đúng như thông điệp nhẹ nhàng được lan tỏa: tử tế với nhau một chút, mọi việc tự nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

