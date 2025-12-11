Giáo viên 'tiền đình' khi chấm bài kiểm tra của học trò

Nghề giáo đúng là nhiều niềm vui mà đôi khi niềm vui đến từ những... cú sốc nhẹ nhàng. Trong video này, thầy cô đang chăm chú chấm bài kiểm tra điền vào chỗ trống, nhưng càng chấm càng thấy "chóng mặt".
>> Giáo viên 'trầm cảm' với những bài làm sáng tạo của học trò
Cái cảm giác làm giáo viên đúng thật "nhiều tiền"... nhưng toàn tiền đình là đây! Xem xong ai cũng phải công nhận: Học trò dễ thương thật, và thầy cô thì đúng là siêu nhân kiên nhẫn.
Mộc Trà (Theo Newsflare)