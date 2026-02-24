Biển gì không có nước nhưng vẫn có cá?

Nghe qua tưởng vô lý nhưng lại hoàn toàn có thật trong đời sống hằng ngày, một 'biển' không hề có nước, thế nhưng lại xuất hiện… cá.

Tiếng Việt luôn ẩn chứa những điều thú vị khiến người ta phải bật cười khi tìm ra đáp án. Câu đố lần này nghe qua tưởng như đánh đố trẻ con, nhưng không ít người lớn cũng phải suy nghĩ khá lâu. "Biển" vốn gắn liền với nước mặn, sóng vỗ và những đàn cá tung tăng bơi lội. Thế nhưng ở đây, biển lại không hề có nước mà vẫn xuất hiện cá một cách rất hợp lý.

Biển gì không có nước mà vẫn có cá? Ảnh minh họa.

>> Cái gì tay phải cầm được, tay trái cầm không được?

Chính sự đánh tráo khái niệm quen thuộc này khiến người nghe dễ rơi vào "cái bẫy" tư duy. Nếu chỉ nghĩ theo nghĩa địa lý, bạn chắc chắn sẽ không tìm ra lời giải. Hãy thử mở rộng suy nghĩ sang những nghĩa khác của từ "biển" trong tiếng Việt. Biết đâu đáp án lại nằm ngay trước mắt bạn mỗi ngày mà bạn chưa từng để ý.

>> Xem đáp án

Hi