Hai người phụ nữ chiến đấu với 30 đàn ông ở đâu?

Nghe qua tưởng là chuyện chiến tranh gay cấn, nhưng hóa ra đây lại là một câu đố mẹo cực kỳ thông minh và hài hước.

Thoạt nghe câu hỏi "Trong một cuộc chiến, tại sao có 2 người phụ nữ tham gia cùng với 30 người đàn ông?", nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến chiến trường, quân đội hay một trận đánh lịch sử nào đó. Có người còn suy luận rằng hai người phụ nữ giữ vai trò đặc biệt như quân y, hậu cần hay chỉ huy.

Trong một cuộc chiến, tại sao có 2 người phụ nữ tham gia cùng với 30 người đàn ông? Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, đây là câu đố mẹo, nên "cuộc chiến" ở đây không phải là chiến tranh thật. Câu đố đánh lạc hướng người nghe bằng ngôn từ nghiêm túc, nhưng khi biết đáp án, ai cũng phải bật cười vì sự đơn giản và thông minh. Đây chính là nét hấp dẫn của những câu đố mẹo – càng suy nghĩ phức tạp, đáp án lại càng bất ngờ.

Bạn có đoán ra ngay từ đầu không? Nếu chưa, thử đem câu đố này đố bạn bè xem, chắc chắn sẽ tạo nên những phút giây giải trí thú vị.

