Cô gái dắt lợn qua đường, hỏi cô ấy tên gì?

Tiếng Việt không chỉ giàu từ vựng mà còn đặc biệt hấp dẫn ở khả năng chơi chữ và đọc lái. Câu đố 'Cô gái xinh đẹp đang dắt heo qua đường, hỏi cô ấy tên gì?' nghe qua tưởng như chẳng liên quan gì đến tên riêng. Nhiều người sẽ suy nghĩ theo hướng logic thông thường, tìm tên phổ biến của con gái hoặc liên hệ đến hình ảnh con heo. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ như vậy thì rất dễ đi vào ngõ cụt.
Câu đố buộc người ta phải tạm quên nghĩa thông thường của từ để chú ý đến âm thanh và nhịp điệu. Đây chính là kiểu đánh đố rất đặc trưng của tiếng Việt, nơi chỉ cần đổi vị trí từ là ý nghĩa đã thay đổi hoàn toàn. Càng suy nghĩ, người ta càng thấy thú vị vì đáp án vừa hợp lý vừa hài hước.
>> Con gì đi ngồi, đứng ngồi, nằm ngồi, ngủ cũng ngồi?
Không cần kiến thức cao siêu, chỉ cần một chút tinh ý là có thể tìm ra lời giải. Chính những câu đố như vậy khiến tiếng Việt trở nên sống động và đầy màu sắc trong đời sống hằng ngày.
