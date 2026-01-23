Một câu hỏi ngắn nhưng lại khiến nhiều người phải suy nghĩ thật kỹ mới dám trả lời, bạn có đoán ra đáp án ngay lần đọc đầu tiên không?

Tiếng Việt có rất nhiều câu đố dân gian nghe qua tưởng đơn giản nhưng càng nghĩ càng thấy thú vị. Câu đố "Con gì đi ngồi, đứng ngồi, nằm ngồi, ngủ cũng ngồi?" là một ví dụ điển hình khiến người nghe dễ bị đánh lạc hướng.

Bình thường, đi là phải đứng, nằm là phải duỗi người, còn ngủ thì thường gắn với tư thế nằm. Thế nhưng câu đố này lại cố tình lặp lại chữ "ngồi" ở mọi trạng thái, buộc người chơi phải hình dung lại tư thế quen thuộc của các loài vật. Nhiều người đoán sai vì chỉ tập trung vào hành động mà quên mất hình dáng và dáng ngồi đặc trưng.

Con gì đi ngồi, đứng ngồi, nằm ngồi, ngủ cũng ngồi?

Câu đố không chỉ kiểm tra khả năng suy luận mà còn cho thấy sự tinh tế trong cách dùng từ của tiếng Việt. Chỉ với vài chữ đơn giản, người ra đố đã tạo nên một tình huống vừa hài hước vừa đánh đố. Chính sự mập mờ có chủ ý này khiến người chơi phải bật cười khi biết đáp án. Đây cũng là lý do các câu đố kiểu này luôn được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Tiếng Việt vì thế không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là chất liệu cho những trò chơi trí tuệ đầy sáng tạo.

