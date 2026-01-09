Một câu đố tưởng chừng vô lý nhưng càng nghĩ càng thấy… hợp lý đến lạ, không có răng, không biết cười, vậy mà lại mang danh 'vổ'.

Tiếng Việt có rất nhiều từ ngữ thú vị khiến người ta vừa ngẫm vừa cười, và câu đố này là một ví dụ điển hình. Nghe đến chữ "vổ", ai cũng nghĩ ngay đến răng miệng, hàm trên hàm dưới và một nụ cười kém duyên. Thế nhưng loài được nhắc đến trong câu đố lại hoàn toàn không có răng, thậm chí còn chẳng có miệng theo nghĩa thông thường.

Loài gì không có răng mà bị gọi là 'vổ'? Ảnh minh họa.

Điều này khiến nhiều người đoán hết con vật này đến sinh vật khác mà vẫn thấy sai. Có người suy luận theo động vật trên cạn, có người lại nghĩ đến sinh vật dưới nước. Càng đoán, trí tưởng tượng càng bay xa và độ hài hước cũng tăng theo cấp số nhân. Cái hay của câu đố nằm ở chỗ nó đánh lạc hướng người chơi bằng thói quen suy nghĩ quen thuộc.

Khi chưa biết đáp án, nhiều người sẽ phải bật cười vì thấy mình "nghĩ quá nhiều". Đến lúc biết câu trả lời, lại càng thấy tiếng Việt đúng là phong phú và lắm lúc rất biết cách trêu ngươi. Đây chính là kiểu câu đố đọc thì nhẹ đầu mà cười thì rất đã. Phù hợp để giải trí, đố vui bạn bè hoặc khuấy động không khí trong những cuộc trò chuyện thường ngày.

