Một câu đố tưởng chừng vô lý nhưng lại khiến nhiều người bật cười khi biết đáp án, đọc xong là muốn hỏi ngay người bên cạnh.

Có một thứ nhìn qua thì tưởng chừng chẳng giữ nổi bất cứ thứ gì vì trên người chi chít lỗ to lỗ nhỏ. Người cẩn thận nhìn vào sẽ nghĩ ngay: "Cái này mà giữ nước thì nước chảy hết mất thôi!". Ấy vậy mà đời không đơn giản như ta nghĩ, càng nhiều lỗ thì nó lại càng làm tốt nhiệm vụ của mình.

Thứ này xuất hiện hằng ngày trong cuộc sống mà nhiều khi ta dùng xong lại quên mất. Nó không cần nắp đậy, không cần chai lọ, cũng chẳng cần phép màu gì cả. Dù bị bóp, vắt, nắn đủ kiểu thì nó vẫn "ôm trọn" nước trong người.

Cái gì đầy lỗ nhưng vẫn giữ được nước? Ảnh minh họa.

Nhiều người khi nghe câu đố liền suy luận theo hướng phức tạp rồi tự làm khó bản thân. Có người còn nghĩ tới các phát minh khoa học hay vật liệu tối tân. Nhưng sự thật lại đơn giản đến mức khiến bạn phải bật cười. Đây đúng là kiểu câu đố càng nghĩ nhiều càng rối, càng nghĩ đơn giản lại càng dễ. Và khi biết đáp án, đa số đều thốt lên: "Ủa, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?".

>> Xem đáp án

