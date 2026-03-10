Trong vô vàn loài hoa ở Việt Nam, đâu là loài hoa được cho là trẻ mãi không già?

Tiếng Việt đôi khi ẩn chứa những câu đố rất thú vị chỉ từ một cách gọi quen thuộc trong đời sống. Câu hỏi hôm nay nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khiến không ít người phải suy nghĩ khá lâu: ở Việt Nam, hoa gì trẻ mãi không già?

Ở Việt Nam, hoa gì trẻ mãi không già? Ảnh: Gemini

>> Cái gì tay phải cầm được, tay trái cầm không được?

Nhắc đến hoa, nhiều người thường nghĩ ngay đến những loài nổi tiếng như hoa hồng, hoa mai hay hoa sen. Thế nhưng đáp án của câu đố này lại không nằm ở vẻ đẹp hay tuổi thọ của loài hoa. Điều đặc biệt nằm ở chính cái tên của nó, một cái tên khiến người nghe lập tức liên tưởng đến sự trẻ trung. Chính sự chơi chữ tinh tế trong tiếng Việt đã tạo nên nét thú vị của câu đố này. Bạn có đoán ra đó là loài hoa nào chưa?

>> Xem đáp án

Hi