Từ tiếng Việt nào có nghĩa 'đầu dê mình ốc'?

Một câu đố tưởng vô lý nhưng lại cực kỳ hợp lý, khiến người nghe vừa tò mò, vừa buồn cười vì đáp án đơn giản đến bất ngờ.

Trong kho tàng câu đố dân gian, có những câu đố sinh ra không phải để thử thách trí tuệ... mà để thử độ "lú" của người nghe. Và câu đố "Con gì đầu dê mình ốc?" chính là một trong những huyền thoại gây lú bậc nhất!

Ngay từ lúc đọc câu hỏi, nhiều người đã bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ sinh vật lai giữa thần thoại và... phim hoạt hình: nào là con gì có đầu giống dê, mà thân thì giống ốc, không biết bò kiểu gì, ăn uống ra sao, nhìn nghiêng hay nhìn thẳng có đáng yêu không. Nhưng tất nhiên, câu đố dân gian đâu có đơn giản như vậy.

Câu đố khiến ai cũng tò mò, bởi nó gợi lên hình ảnh kỳ quặc đến mức... phi logic. Nhưng chính sự phi logic ấy lại khiến người nghe bật cười khi biết đáp án. Nếu bạn đang muốn tìm một câu đố gây cười, kích thích sự tò mò, hoặc muốn thử trí tưởng tượng "đi vào lòng đất" của hội bạn, thì "Con gì đầu dê mình ốc?" chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo.

